外資上周回補逾500億元 這檔記憶體概念股卻遭狂賣
根臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超526.65億元，買超台新新光金（2887）19.95萬張最多，另賣超力積電（6770）9.18萬張最多。
上周（12月1日至12月5日）外資在集中市場買超526.65億元，另統計自今年初至12月5日止，外資累計賣超為4,865.93億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超19.95萬張、第二名聯電（2303）買超14.86萬張、第三名群創（3481）買超10.38萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，第一名為記憶體概念股的力積電賣超9.18萬張、第二名華航（2610）賣超7.57萬張、第三名旺宏（2337）賣超4.94萬張。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。
