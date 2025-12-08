外資上周回補逾500億元 這檔記憶體概念股卻遭狂賣

近幾年來，指數投資已經成為某種顯學，大家都知道如果要穩定讓資產成長，投資在0050、006208、VTI、VT等各種指數ETF是很好的選擇。 我也不例外，從2019年開始投資並接觸各種投資書後，也是從書上了解到指數投資，目前投資也是以VT為主要的核心。 指數投資標榜著可以讓你近乎無腦投資，只要定期定額把錢投到ETF當中，過了20年、30年後就財富自由。 這是不是代表每個人只要好好工作，投資上可以完全躺平呢？某方面來說是的，但我不鼓勵你這麼做，原因有以下三點。 首先，人只要無聊就開始想東想西，尤其資產增加了，手裡有點閒錢更容易胡思亂想。

