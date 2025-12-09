快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會（Fed）本周將舉行今年最後一次FOMC會議。（路透）
聯準會（Fed）本周將舉行今年最後一次FOMC會議。（路透）

美國聯準會Fed）12月FOMC會議在即，市場押注降息1碼，但華爾街人士警告真正震撼可能是重啟擴表、回頭買國庫券。消息被轉貼到PTT後，討論焦點迅速從「降息多少」轉向「又要QE(Quantitative Easing，量化寬鬆)？」網友直指降息不重要、QE才是關鍵，多數網友也圍繞資金大放水、股市狂噴與通膨風險展開激辯。

根據媒體報導，美銀利率策略師Cabana預估，Fed可能自2026年1月起每月買進約450億美元國庫券，以補充銀行準備金、壓抑回購利率飆升，並搭配短期定期回購操作穩年底流動性；瑞銀亦估計購券規模約400億美元。分析認為，QT縮表後市場資金仍趨緊，若不先注入流動性，短率波動將惡化，而Cabana更提醒市場低估擴表力度。

一名網友在PTT感嘆「又要QE？川普兩任都在QE，這次會不一樣嗎？還是一樣大爆噴？」並認為若擴表成真，對市場影響遠大於降息，等同宣告資金行情可能再起，也隱含通膨與資產價格再度被推升的風險。他的語氣偏向「政策又要放水救市」的既視感，並把焦點放在鮑爾是否會丟出「真正大炸彈」。

多數網友回應與原PO同調，認為「降息+QE＝噴爆」「資金海嘯要來了」，有人喊出美股台股甚至納指上看新高，並出現「歐印TQQQ／QLD」「質押再歐印」等激進多頭留言；也有債券投資人自嘲「救救債蛙」「拜託美債解套」，期待擴表壓低長率、推升債價。另一派則把QE視為常識解答，稱「做啥都是噴」「一時QE一時爽，一直QE一直爽」。

不過，討論區也有不少警示與補充。部分網友憂心QE恐引發惡性通膨、讓「窮人繼續為通膨買單」，甚至點名鮑爾與川普政策「印鈔縮不回去」；也有人認為若僅買短券補流動性，對股市效應可能有限、真正刺激要看是否買長天期公債。更有反向聲音質疑這只是預測、可能是「出貨文」，提醒「全部人都覺得噴爆時：翻車機率提高」，並以比特幣反應平淡為例，認為市場未必買單。

通膨 川普 PTT 鮑爾 Fed 台股 美股 聯準會 降息

相關新聞

止步連五買！三大法人轉賣超44.07億元 記憶體人氣火熱

權王台積電（2330）9日挑戰1,500元關卡未果，影響台股隨之開高收低，終場跌121.18點、收28,182.6點，盤...

無腦重倉輝達、台積電躺贏...過往策略輸慘？內行醒悟：先優化再擴大舒適圈

疫情與 AI 改變了投資市場許多慣性，也讓許多以往的經驗法則沒那麼有效了。就拿指數來說，以往加權指數整理居多，股票題材也大多是每年循環。所以我就主要做期貨，加減做一些指數部位。盤勢如果出現騰落線往下掉，大多數股票跌多漲少時，盤勢也差不多要往下了。

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

台股9日早盤以28,364點開出後，投資人靜待聯準會降息，盤中走低翻黑，終場收28,182點，下跌121點，跌幅0.43...

聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

美國聯準會（Fed）12月FOMC會議在即，市場押注降息1碼，但華爾街人士警告真正震撼可能是重啟擴表、回頭買國庫券。消息被轉貼到PTT後，討論焦點迅速從「降息多少」轉向「又要QE(Quantitative Easing，量化寬鬆)？」網友直指降息不重要、QE才是關鍵，多數網友也圍繞資金大放水、股市狂噴與通膨風險展開激辯。

降息＝長債起漲？善甲狼點「1時機」才會是多頭：長天期反應未來而非現在

很多人一看到「Fed開始降息」，直覺就會聯想到長天期美債準備起飛。 但這張圖其實在提醒一件常被忽略的事：歷史往往不是這樣走。回顧過去幾次降息循環，Fed在短時間內大幅降息是常態，但10年期公債殖利率的反應卻相當有限，甚至有不少時候是持平或反彈。 像是2001–2003年，Fed一共降了6碼，10年期殖利率卻只下降約2%；2019–2020年降息2碼，長端也只小幅跟著走。多數情況下，短端動得快，長端動得慢，甚至不買單。 原因在於Fed能直接影響的是短期利率，而長天期利率反映的是市場對未來的整體定價，包含通膨預期、經濟成長、財政赤字、發債供給，以及資金結構，而不只是「現在降了幾碼」。

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

力積電傳出記憶體產能滿載、電源管理IC接單強勁，PTT網友直指「電源管理晶片超旺、記憶體月產能5萬片全數滿載、記憶體營收占比升至42%」三大重點，質疑「離年底越來越近了，這次真的會懂嗎？」的老哏提問，引來網友一邊刷「相信黃董、年底就懂」，另一邊質疑利多頻發卻不見股價反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。