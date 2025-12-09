聯準會恐重啟擴表！網曝「真正關鍵」：股市又要噴？

美國聯準會（Fed）12月FOMC會議在即，市場押注降息1碼，但華爾街人士警告真正震撼可能是重啟擴表、回頭買國庫券。消息被轉貼到PTT後，討論焦點迅速從「降息多少」轉向「又要QE(Quantitative Easing，量化寬鬆)？」網友直指降息不重要、QE才是關鍵，多數網友也圍繞資金大放水、股市狂噴與通膨風險展開激辯。

根據媒體報導，美銀利率策略師Cabana預估，Fed可能自2026年1月起每月買進約450億美元國庫券，以補充銀行準備金、壓抑回購利率飆升，並搭配短期定期回購操作穩年底流動性；瑞銀亦估計購券規模約400億美元。分析認為，QT縮表後市場資金仍趨緊，若不先注入流動性，短率波動將惡化，而Cabana更提醒市場低估擴表力度。

一名網友在PTT感嘆「又要QE？川普兩任都在QE，這次會不一樣嗎？還是一樣大爆噴？」並認為若擴表成真，對市場影響遠大於降息，等同宣告資金行情可能再起，也隱含通膨與資產價格再度被推升的風險。他的語氣偏向「政策又要放水救市」的既視感，並把焦點放在鮑爾是否會丟出「真正大炸彈」。

多數網友回應與原PO同調，認為「降息+QE＝噴爆」「資金海嘯要來了」，有人喊出美股、台股甚至納指上看新高，並出現「歐印TQQQ／QLD」「質押再歐印」等激進多頭留言；也有債券投資人自嘲「救救債蛙」「拜託美債解套」，期待擴表壓低長率、推升債價。另一派則把QE視為常識解答，稱「做啥都是噴」「一時QE一時爽，一直QE一直爽」。

不過，討論區也有不少警示與補充。部分網友憂心QE恐引發惡性通膨、讓「窮人繼續為通膨買單」，甚至點名鮑爾與川普政策「印鈔縮不回去」；也有人認為若僅買短券補流動性，對股市效應可能有限、真正刺激要看是否買長天期公債。更有反向聲音質疑這只是預測、可能是「出貨文」，提醒「全部人都覺得噴爆時：翻車機率提高」，並以比特幣反應平淡為例，認為市場未必買單。