台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股8日收28,303.78點，上漲322.89點，三大法人同步買超，外資買超140.88億元、連五買，統計外資買賣超個股，單日買超玉山金（2884）49,441張最多，其次是買超台玻（1802），台積電（2330）也獲外資青睞買超，且已連續5個交易日買超。

台股一開盤就衝上28,000點關卡之上，以28,034點開出，終場收當日最高點28,303.78點，上漲322.89點，漲幅1.15%。權王台積電是領軍上衝的要角，早盤以上漲5元、1,465元開出，股價一度回測平盤1,460元， 隨後再發動攻勢，終場收在最高的1,495元，上漲35元，漲幅2.4%，市值增至38兆7,691億元。

台積電再朝1,500元關卡挺進，且貢獻大盤漲點約289點，記憶體族群受惠業績表現亮眼，加上漲價題材，吸引追價買盤，華邦電（2344）、旺宏（2337）聯袂漲停；台積電概念股也是強勢指標，志聖（2467）、洋基工程（6691）亮燈漲停，網通的兆赫（2485）、封測的華東（8110）、矽格（6257）也亮燈，大盤指數收28,303.78點，上漲322.89點。

統計外資買賣超前十名個股，買超玉山金最多，其次是買超台玻35,748張，第三名的三商壽（2867）則買超31,860張，合計有4檔金融股在買超前十名中。另外，台積電也獲外資買超7,527張，連五買。

外資賣超第一名為南亞（1303），遭賣超14,844張，第二名緯創（3231）則遭賣超10,600張。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名資料來源：證交所
