0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值近百兆

中央社／ 台北8日電

台積電領軍反攻，台股今天上漲322.89點，收在28303.78點，重新站回28000點大關。根據元大投信最新統計，元大台灣50（0050）今天資產規模正式衝破新台幣兆元大關，創下台灣ETF史上重要里程碑。

0050最新資產規模為1兆40億元，穩居台灣ETF規模龍頭，且遙遙領先第2名的元大高股息（0056）規模約5161億元。

根據證交所統計，8日全體上市公司總市值達到新台幣92兆1339億元，加上櫃買中心統計上櫃公司最新總市值為6兆9615億元，合計台股上市櫃公司總市值約99.09兆元，距離百兆元大關僅差一步之遙。

元大投信今年初先大降0050費用率，之後進行分割，成功吸引投資人湧入。根據集保結算所的統計資料，0050截至上週五最新受益人數約197.87萬人，直逼200萬人，對照去年底的77.02萬人，今年以來受益人數大增120萬人。

除了投資人數增加，台股今年以來主要由台積電等大型權值型帶頭漲升，市值型ETF成為大贏家。隨成分股股價攀升，助攻0050今年以來資產規模成長勢如破竹。今年初，0050資產規模還不到5000億元，短短1年內翻倍衝破兆元大關。

而0050所追蹤的台灣50指數，上週也宣布換股，成分股新納入貿聯-KY、致茂、健策、南亞科等4檔，同時刪除中租-KY、和碩、上海商銀、陽明等4檔原成分股。

