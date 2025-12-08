你買了嗎？「國民 ETF」0050總資產規模站上兆元大關 再寫新紀錄

元大台灣50（0050）人氣持續高升，在買氣與台股重新站回28,000點的雙重推升力道下，8日規模一舉突破兆元大關，來到10,040.61億元，成為國內首檔兆元級的基金及ETF。

台積電領軍下，台股8日重返28,000點之上，激勵0050上漲1.51%或0.95元，收上63.7元。買氣部分，第4季以來，0050日日獲得買盤的挹注。

0050今年以來打破「高貴」門檻，分割和調降費用率後，吸引個股、高股息投資人積極投入，重要原因來自於其績效與成長潛力亮眼，統計今年以來至12月8日，市價漲幅（含息）32.9%，贏過加權報酬指數的26.3%。

根據統計投信投顧公會10月定期定額扣款金額，規模前五大熱門ETF，冠軍持續由0050以單月增加7億元以57.47億奪冠，每人扣款金額年增22%，來到9,576元。

0050指數邏輯經過多空考驗逾20餘年，成分股跟著台灣產業與時俱進，擁有絕不錯過台股漲勢的特性，使其成為ETF配置的標配，適合小資族、新手爸媽長期投資。

隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050成為首檔規模破兆的ETF，經理費率將持續朝0.05%下降，有利投資人長線存股。