迎接2026年 法人建議投資台股採兩段式思維

時序即將步入2026年，野村投信全球整合投資方案部主管游景德建議，台股投資布局操作宜採「回檔布局長期趨勢股、提高持股品質」兩段式思維。

游景德說明，第一段應優先鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的AI供應鏈主軸（如AI伺服器的液冷／配電／組裝／測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備等），以具體的資本支出落地與出貨里程碑為依據。第二段，則是針對缺貨零組件的擴產進度（CoWoS／HBM／T‑Glass）建立「事件清單」，確認需求能轉化為營收而非僅停留敘事；同時持續比對CSP的AI資本支出與實際營收是否同步提升，避免估值與基本面脫節。

建議可留意具題材性與基本面支撐的強勢族群，包括AI伺服器供應鏈（液冷、電力、組裝、測試）、先進封裝／ASIC、高速連接與光通訊；蘋果新機概念與 ABF載板受AI／HPC推動，需求與價格動能續強，加上台灣ABF指標廠商在明年延續復甦、價格上調與良率改善的趨勢，相關公司營收與毛利率展望轉佳，中長期主線仍看好AI類股。

在傳產方面，游景德分析，在全球基建投資增加、能源轉型帶動原物料需求、國際貿易回溫、政府擴大公共工程預算前提下，看好鋼鐵（受惠基建與能源轉型需求）、水泥（隨著公共工程與房市回溫）、航運（全球貿易穩定成長，運價維持高檔）、汽車零組件（電動車滲透率提升，供應鏈需求擴大）等族群。