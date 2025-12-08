資產隨大盤上漲...人生躺平就贏？內行提「4點」別放掉：有錢不是逃避藉口

指數投資讓你資產複利，但別讓人生折舊了！

近幾年來，指數投資已經成為某種顯學，大家都知道如果要穩定讓資產成長，投資在0050、006208、VTI、VT等各種指數ETF是很好的選擇。

我也不例外，從2019年開始投資並接觸各種投資書後，也是從書上了解到指數投資，目前投資也是以VT為主要的核心。

指數投資標榜著可以讓你近乎無腦投資，只要定期定額把錢投到ETF當中，過了20年、30年後就財富自由。

這是不是代表每個人只要好好工作，投資上可以完全躺平呢？某方面來說是的，但我不鼓勵你這麼做，原因有以下三點。

首先，人只要無聊就開始想東想西，尤其資產增加了，手裡有點閒錢更容易胡思亂想。

再來，這樣的人生非常無趣，過個五年還可以，如果過個20年，退休後還得再過個30年左右，50年無所事事的日子其實很枯燥。

最後，許多事跟投資一樣會複利成長，投資你可以選擇指數來輕鬆複利，但其他的像是工作能力、創業、興趣、關係等，都很難在財富自由以後才追回來。

不管你把財富放在人生順位的第幾位，使用指數投資大概就解決大半問題，但人生還有像上述的各種值得追求的事物。

指數投資者在做好基本的財務規劃後，除了每個月定期定額投資之外，也要思考一下在指數投資之外，你還想追求什麼事物。

工作領域

你的工作可能還得做20年以上，如果每年學到一個新東西，20年後你有20個新技能加上長年的經驗，基本上不會被取代，甚至可以在財富相對穩定的情況下選擇接案增加收入，利用半工作半退休的模式來提早退休。

除了受雇於公司賺錢以外，工作也是很重要的成就感來源，因此不管財富高或低，工作都是人生中不可或缺的事物。

創業領域

創業基本上都很辛苦，失敗率也不低，但我的觀察是創業本身是綜合技能，從選擇行業、地點，到店內的裝潢、定價策略甚至是行銷規劃，能力強的人創業成功率還是很高的。

如果你心中有創業魂，可以趁年輕能力所及的範圍下多多嘗試，累積能力後必能成功。

興趣領域

如果你還要工作20年加上退休後30年，這50年的時間內有許多假日或日常的零碎時，利用大大小小的興趣來滋潤你的生活，可以讓身心達到更好的狀態。

許多人退休前習慣用工作填滿生活，退了休反而沒有事好做，好不容易找到有點喜歡的事，可能也很快就膩了。

能持之以恆的興趣，一定帶有某種挑戰性，要趁年輕學習力強，時間充足的時候先去嘗試。

人際關係

我們的人際由親子、伴侶、父母、朋友、鄰居、同事關係網交織而成，我們都知道孩子的成長只有一次，等到他們長大了，要重新建立關係其實是很困難的。

而其他關係又何嘗不是呢，伴侶可能會離開、父母會老、朋友會疏遠、鄰居、同事也可能會有小圈圈，很多關係等到你有空時，可能已經不得其門而入。

很多人選擇指數是為了追求輕鬆，但我認為人生沒有辦法多輕鬆，在公司工作也不是把公事好好辦完就沒事了，免不了要面對客戶的無理要求、要看老闆的臉色，要參與同事的互動社交。

人生也是一樣，上述的各種領域都是我們每天會遇到的課題，有些人是賺錢優先，心裡想著要全職投資，不用出外上班、不用被迫與人互動。

這樣的人有些是因為投資領域特別在行，所以他讓自己專心在投資上，但也有人是因為不想面對其他領域，所以說服自己只要有賺錢就好。

但當「賺錢」這個問題被解決了，例如財富到了某個階段，賺更多錢邊際效應遞減以後，我們終究還是得面臨人生的其他問題。

指數投資是藉由規劃，讓你賺錢能力先達到基本60分，接下來你的人生要往哪個方向去累積，有些人想再深化賺錢能力，可能朝工作、創業或是投資領域發展；有人認為錢只要夠用就好，可以專心發展關係或關係。

人生是不斷的前進，指數投資不是為了躺平，而是為了有餘力思考更重要的事。

