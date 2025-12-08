三大法人續買超191億元！連五日回補1,119億元 台股彈升961點
台股8日由權王台積電（2330）領軍封測設備等族群喊衝，輔以華邦電（2344）、旺宏（2337）雙雙漲停帶隊記憶體族群剽悍助攻，盤面多達31檔個股收漲停，拉抬大盤指數續漲322.89點、收28,303.78點，成交值縮減至4,238.21億元；三大法人買超191.17億元。連五個交易日三大法人累計買超1,119.65億元，大盤也累計上漲961.25點。
統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超140.88億元，投信買超0.66億元；自營商買超（合計）49.64億元，其中自營商（自行買賣）買超19.16億元、自營商（避險）買超30.48億元。
盤面上，台積電受惠輝達（NVIDIA）等大客戶AI與高速運算，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，股價拉尾收今日最高價1,495元，並激勵概念股志聖（2467）、日揚（6208）、洋基工程（6691）、瑞耘（6532）等聯袂漲停，中砂（1560）、弘塑（3131）、台星科（3265）、上品（4770）、濾能（6823）等齊漲逾5%。
記憶體族群業績報喜，加上漲價題材續燒，追價買盤回溫！華邦電、旺宏聯袂漲停，品安（8088）、商丞（8277）漲逾8%，群聯（8299）、南亞科（2408）漲逾6%，力積電（6770）、晶豪科（3006）漲逾3%，成為今日最強助攻手。
統計今日成交值超過百億元個股有4檔，電子族群包辦且股價齊揚。依序為：台積電358.7億元，股價漲2.4%、收1,495元；華邦電206.07億元，股價漲9.87%、收67.9元；欣興（3037）117.2億元，股價漲2.56%、收220.5元；群聯101.22億元，股價漲6.94%、收1,155元。
統計今日成交量超過十萬大張個股有6檔，電傳各占一半。依序為：華邦電311,118張；台玻（1802）253,477張，股價漲4.8%、收38.2元；力積電250,646張，股價漲3.8%、收34.15元；旺宏155,931張，股價漲9.88%、收37.25元；玉山金（2884）139,726張，股價漲4.4%、收32元；南亞（1303）105,935張，股價持平在63.4元。
