華邦電、旺宏雙雙亮燈漲停 南亞科、群聯跟漲助攻

台股8日在電子權值股帶動下續強，盤面多頭主軸鎖定半導體族群，尤其是記憶體火力全開，再加上台積電（2330）穩步走揚，成為指數上攻的關鍵動能。

權值王台積電早盤在買盤簇擁下震盪走高，終場收在1,495元，上漲35元，漲幅2.4%，一路逼近1,500元整數大關，單日成交量逾1.93萬張、成交值約2,862億元，穩居台股成交金額王。法人指出，市場持續消化AI伺服器、先進製程與CoWoS產能擴張題材，外資與內資對台積電後市仍偏多看待。

記憶體族群則是今日盤面最亮眼焦點。華邦電（2344）在買盤急拉下直接攻上漲停板，終場以67.9元作收，漲停價鎖死，成交量放大至逾31萬張、成交值超過200億元，量價齊揚。旺宏（2337）同樣強勢亮燈漲停，終場收37.25元，成交量約15.5萬張，顯示資金積極卡位特殊記憶體與AI、車用利基型應用題材。

南亞科（2408）在AI伺服器與高頻寬記憶體需求加持下，同步獲買盤拉抬，終場收163.5元，漲幅6.86%，成交量約4.76萬張；市場關注未來DRAM合約價續漲與資本支出控制，有利獲利體質改善。NAND 控制晶片大廠群聯（8299）亦跟隨走強，收在1,155元，上漲75元、漲幅6.94%，成交量近9千張，在高價股中表現突出。

法人分析，近期國際研究機構接連上調企業級SSD與NAND Flash價格展望，市場普遍預期2026年前記憶體景氣有機會維持多季多頭，再加上AI伺服器與高階終端裝置對高容量與高頻寬記憶體的需求不減，使得資金從局部AI概念擴散至整體記憶體供應鏈。今日在台積電穩盤下，記憶體股集體走揚，半導體族群再度扮演台股多頭火車頭角色。