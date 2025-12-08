台股勁揚322點收最高28,303點 台積電上漲35元收1,495元

台股8日早盤以28,034點開出後，盤中持續走高，終場收最高28,303點，上漲322點，漲幅1.15%，成交量4,238億元，台積電（2330）收1,495元，上漲35元，貢獻大盤點數288點。

觀察權值股，電子權值方面，除台積電表現亮眼外，其餘電子族群多數呈現上漲，顯示資金明顯回流，推動整體大盤走高，其中包含鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華東（8110）、志聖（2467）、台虹（8039）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、兆赫（2485）、昇達科（3491）、洋基工程（6691）、惠特（6706）、矽格（6257）、福懋科（8131）、揚博（2493）、群聯（8299）、南亞科（2408）、聯鈞（3450）、擎亞（8096）、十銓（4967）、弘塑（3131）、中砂（1560）、南茂（8150）等

上周台股加權指數續反彈354點，為連2周上漲，統計過去10年台股12月上漲機率超高80%，加上年底作帳行情開始啟動，市場傳台積電受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶訂單湧入，CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，短線上預估指數震盪盤堅，年底前再戰新高。

統一投顧表示，台積電CoWoS訂單塞爆，TSMC-like第二供應鏈組成、中國GPU股摩爾線程上市首日暴漲逾400%、Google AI 眼鏡 Android XR 本周登場、美國特使對結束俄烏戰爭的協議已經非常接近達成、年底作帳行情開始啟動，眾利多因素有望帶動台股挑戰新高，惟歐盟課碳邊境稅範圍擴大，略影響投資人情緒。

操作建議拉回分批布局，以業績佳、AI題材族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。