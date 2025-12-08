AI 伺服器與半導體需求暢旺 永豐投信：掌握台灣核心供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

在人工智慧AI需求持續升溫下，隨著全球伺服器與半導體供應鏈快速擴張，台灣經濟展現出回升之動能。主計總處最新公布，全年經濟成長率預估同步上修至7.37%，為金融海嘯以來最佳紀錄。永豐投信指出，AI產業推升我國出口與生產活動持續增溫，有助支撐企業獲利與股市表現，台灣在全球AI供應鏈中的核心地位愈加凸顯。

全球科技巨頭正加速投入AI基礎建設，包括AWS、Microsoft、Google、META，以及新興AI公司xAI、OpenAI、CoreWeave，均擴大伺服器與資料中心投資。這股浪潮直接帶動台灣供應鏈需求升溫，從散熱、傳輸到晶片封裝，相關產業全面受惠。同時，AI應用延伸至機器人領域，人形機器人市場正在加速擴大，預估2030年規模將達近4萬台，成為下一波焦點。整體而言，AI浪潮不僅推升出口動能，更為台灣產業鏈開啟新一輪成長週期。

在此環境下，永豐智能車供應鏈ETF（00901）因投資策略專注在台灣AI供應鏈核心企業而備受市場青睞。其主要持股包括台積電、鴻海與台達電等重量級企業，分別於先進製程、伺服器整合與電源散熱方案具備關鍵地位。台積電受惠AI晶片與先進封裝需求持續增加，產能滿載狀況延續；鴻海在伺服器組裝與AI架構整合領域布局深化，接單動能持續增強；台達電則在高效電源與散熱技術領域保持領先。00901在成分股配置上既涵蓋晶圓、IC 設計，也涵蓋伺服器整合、散熱與電源供應等關鍵產業，是台灣AI、伺服器供應鏈的縮影。00901透過聚焦具成長性的AI供應鏈產業，能更有效捕捉台灣在全球科技產業鏈中的長期優勢，成為投資人掌握AI趨勢的理想工具。

展望後市，市場普遍預期AI相關需求將維持高成長趨勢，台灣供應鏈產業有望延續表現。儘管短期市場震盪，不過機構法人預期，中長期台灣AI供應鏈產業獲利具上行空間，預估明年該等企業獲利仍為高度成長。

