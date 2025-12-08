台灣50指數第4季大換血 這一檔成分股由虧轉盈

2025年第四季台灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）。口袋證券結合獨家AI模組「AI龍龍」彙整指出，四家公司成長動能明顯，營收與獲利體質均有明顯強化，顯示兼具成長動能與財務穩健度。

口袋證券統計，第四季台灣50指數成分股中，共有七家公司月營收創歷史新高，10家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司約28家。

對比全年資料，月營收創高與連續成長家數自第一季起逐季提升，於第三季達到相對高峰，第四季略為回落，呈現成分股營運動能先升後穩的變化軌跡。

口袋證券透過獨家 AI 模組「AI龍龍」，進一步說明本次新納入的四檔成分股觀察重點：

一、貿聯-KY（3665）營收與毛利率同步走升，第三季毛利率逾三成，前三季 EPS 大幅年增，ROE 持續抬升，反映在車用與伺服器等應用領域的接單動能穩健。

二、致茂（2360）第三季毛利率接近六成，2025年前三季 EPS 較去年成長逾倍，ROE 維持雙位數高檔，凸顯其在測試設備市場的技術與市占優勢。

三、健策（3653）聚焦高階散熱產品，營收維持高檔，毛利率逾三成且 EPS 顯著成長，在 AI 與高速運算帶動散熱需求升溫的背景下，展現產品組合與產能配置具備韌性。

四、南亞科（2408）受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大，雖然近四季獲利仍在修復階段，但營運體質改善方向清晰。

口袋證券提醒，台灣50指數成分股雖多為市值較大、體質相對穩健的企業，個別公司營收與獲利仍可能因景氣循環、匯率變化與產業競爭而出現波動，投資人仍應依自身財務狀況與風險承受度審慎評估。