快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

台灣50指數第4季大換血 這一檔成分股由虧轉盈

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南亞科受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大。圖/口袋證券提供
南亞科受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大。圖/口袋證券提供

2025年第四季台灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）。口袋證券結合獨家AI模組「AI龍龍」彙整指出，四家公司成長動能明顯，營收與獲利體質均有明顯強化，顯示兼具成長動能與財務穩健度。

口袋證券統計，第四季台灣50指數成分股中，共有七家公司月營收創歷史新高，10家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司約28家。

對比全年資料，月營收創高與連續成長家數自第一季起逐季提升，於第三季達到相對高峰，第四季略為回落，呈現成分股營運動能先升後穩的變化軌跡。

口袋證券透過獨家 AI 模組「AI龍龍」，進一步說明本次新納入的四檔成分股觀察重點：

一、貿聯-KY（3665）營收與毛利率同步走升，第三季毛利率逾三成，前三季 EPS 大幅年增，ROE 持續抬升，反映在車用與伺服器等應用領域的接單動能穩健。

二、致茂（2360）第三季毛利率接近六成，2025年前三季 EPS 較去年成長逾倍，ROE 維持雙位數高檔，凸顯其在測試設備市場的技術與市占優勢。

三、健策（3653）聚焦高階散熱產品，營收維持高檔，毛利率逾三成且 EPS 顯著成長，在 AI 與高速運算帶動散熱需求升溫的背景下，展現產品組合與產能配置具備韌性。

四、南亞科（2408）受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大，雖然近四季獲利仍在修復階段，但營運體質改善方向清晰。

口袋證券提醒，台灣50指數成分股雖多為市值較大、體質相對穩健的企業，個別公司營收與獲利仍可能因景氣循環、匯率變化與產業競爭而出現波動，投資人仍應依自身財務狀況與風險承受度審慎評估。

延伸閱讀

全民權證／健策 二檔強強滾

鴻海、川湖 權證挑中長天期

尖點10月 EPS 0.4元 亞電0.02元

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

相關新聞

通膨低於預期...美債殖利率卻反彈？辣媽：12月降息機率大、但之後更猶豫

通膨數據低於預期，但為什麼美債殖利率卻反彈向上？美國政府重啟之後，數據陸續公布，上週有ADP、初領失業金、PCE公布，我們一起來迅速回顧一下：

台灣50指數第4季大換血 這一檔成分股由虧轉盈

2025年第四季台灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞...

費半指數上漲1.0% 帶動台股開高走高 盤中最高上漲285點至28,266點

上周五美股四大指數全數收紅，且以費半指數上漲1.0%最高，帶動台股8日開高走高，盤中最高上漲285點至28,266點，台...

拉回尋找買點 瀚亞投信：台股2026第1季擁三大利多

台股2025年漲勢強勁，第4季開始進入震盪格局。展望2026年第1季，瀚亞投信表示，持續看好 AI 產業向外擴散，但明年...

華東爆量漲停衝天價領軍封測股表現 矽格跟進亮燈、這幾檔也大漲

台股指數衝上28,000點，盤中大漲逾200點，封測股在華東（8110）衝上漲停43.55元，寫歷史新高價帶領下成盤面上...

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

儲存記憶體大廠旺宏（2337）8日早盤股價強勢走高，開盤即在買盤簇擁下跳空站上34元，隨後買盤一路推升，最高來到36.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。