萬年清今16:30重訊記者會 傳世紀、斐成聯手收購成兩大股東
萬年清（6624）8日公告將於下午召開重訊記者會，由於世紀*（5314）、斐成（3313）也同步於今日暫停交易並同時召開記者會，市場推測應與產業整併有關。
據了解，萬年清將被上曜集團旗下的世紀*、斐成共同收購，成為其兩大主要股東。萬年清因有重大訊息待公布，已於5日公告經櫃買中心同意自今日起暫停交易，公司將於下午16時30分召開記者會對外說明。
萬年清股價近期表現強勁，自11月24日低點起漲至12月4日，短線漲幅逾五成。在停牌前一日（5）日收在58.5元，下跌6.4元。業界指出，世紀*及斐成聯手啟動對萬年清的併購案，是上曜（1316）集團近年透過積極併購擴大營運規模及多元化事業策略的延續。
萬年清為上櫃公司，主要從事工業廢水及有機廢氣處理工程。受惠於半導體先進封裝產能擴張，公司已拿下封裝大廠廢水處理訂單。未來成長動能看好來自台灣廢水及廚餘能源化，且已在越南及印度設立分公司進行海外布局。萬年清今年第3季稅後純益381萬元，每股純益0.18元，較去年同期大幅成長，累計最近四季合併每股純益為1.26元。
