費半指數上漲1.0% 帶動台股開高走高 盤中最高上漲285點至28,266點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股8日開高走高。中央社
上周五美股四大指數全數收紅，且以費半指數上漲1.0%最高，帶動台股8日開高走高，盤中最高上漲285點至28,266點，台積電盤中最高上漲30元至1,490元。盤面以記憶體、玻纖、封測、設備等表現較為亮眼。

台新投顧分析，電子指數於11月中旬回測季線有守，上周重新站上月線，重回多頭格局。GPU與TPU各擅勝場，台灣供應鏈皆可受惠，展望持續正向，相關個股持續偏多操作。金融方面，經濟情勢穩定，有利於金融業，加上聯準會降息利多，後續仍有空間。傳產基本面歧異大，機器人、軍工、特化、能源、航運、紡織製鞋產業展望相對正向，可持續留意。

台新投顧指出，Amazon透過Trainium3發布與Nova 2系列模型的擴展，勾勒出其在AI市場的策略，加上平台開放性與成本優勢，有望成為非GPU方案的最大供應商；上市金控前十月自結盈餘4,769億元，年減幅度收斂至11%。聯準會降息趨勢已成，投顧預期2026年降息5碼，有利於金融業降低資金成本，盈餘回升可期；NVIDIA產品持續升級，未來AI伺服器將整合更多GPU與CPU，PCB層數與技術將大幅升級，帶動台系PCB上下游同步成長。

降息 GPU 聯準會

