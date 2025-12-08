快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

拉回尋找買點 瀚亞投信：台股2026第1季擁三大利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股展望與投資建議。(資料來源：瀚亞投信)
台股展望與投資建議。(資料來源：瀚亞投信)

台股2025年漲勢強勁，第4季開始進入震盪格局。展望2026年第1季，瀚亞投信表示，持續看好 AI 產業向外擴散，但明年上半年需留意新舊產品交替的空窗期與地緣政治風險。目前台股評價已來到歷史區間上緣，市場存在拉回風險，盤勢看法偏中性，建議拉回時可尋找買點。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，AI 需求強勁，整體供應鏈第4季業績將持續走高，上游原物料如記憶體價格上漲，也是景氣復甦的重要推力之一。2026 年第1季台股仍有三大利多，包括AI伺服器GB平台進入大量量產階段，GB300有望延續高峰；全球主要國家降息政策，市場預期各產業在2026年可望復甦；以及北美 CSP 業者提高2025年資本支出，2026年有望維持雙位數成長。

不過，姚宗宏提醒，目前台股評價已接近合理歷史區間上緣，AI產業在2026上半年也將面臨新舊平台交替的空窗期，而CSP業者舉債擴大投資等疑慮，可能影響市場情緒。

主流產業仍聚焦AI族群，較看好 AI 供應鏈的先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱，以及 AI 邊緣應用的電子原物料如記憶體與載板，網通產業則看好光通訊與機器人。

延伸閱讀

台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股

台股2026年第1季三大利多 AI仍是市場焦點

群益00992A 開募、掛牌價10元 台股科技創新投資標配

台股明年最高衝34,000點 專家：股優於債、AI進入硬體決戰高峰

相關新聞

通膨低於預期...美債殖利率卻反彈？辣媽：12月降息機率大、但之後更猶豫

通膨數據低於預期，但為什麼美債殖利率卻反彈向上？美國政府重啟之後，數據陸續公布，上週有ADP、初領失業金、PCE公布，我們一起來迅速回顧一下：

費半指數上漲1.0% 帶動台股開高走高 盤中最高上漲285點至28,266點

上周五美股四大指數全數收紅，且以費半指數上漲1.0%最高，帶動台股8日開高走高，盤中最高上漲285點至28,266點，台...

拉回尋找買點 瀚亞投信：台股2026第1季擁三大利多

台股2025年漲勢強勁，第4季開始進入震盪格局。展望2026年第1季，瀚亞投信表示，持續看好 AI 產業向外擴散，但明年...

華東爆量漲停衝天價領軍封測股表現 矽格跟進亮燈、這幾檔也大漲

台股指數衝上28,000點，盤中大漲逾200點，封測股在華東（8110）衝上漲停43.55元，寫歷史新高價帶領下成盤面上...

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

儲存記憶體大廠旺宏（2337）8日早盤股價強勢走高，開盤即在買盤簇擁下跳空站上34元，隨後買盤一路推升，最高來到36.9...

群益金鼎證券推「美股蛛網」策略 複委託介面大升級

面對全球市場波動，跨市場配置已成投資顯學。群益金鼎證券宣布複委託交易系統全面進化，不僅大幅優化操作介面，更將廣受好評的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。