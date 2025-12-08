華東爆量漲停衝天價領軍封測股表現 矽格跟進亮燈、這幾檔也大漲

台股指數衝上28,000點，盤中大漲逾200點，封測股在華東（8110）衝上漲停43.55元，寫歷史新高價帶領下成盤面上強勢指標，矽格（6257）也隨後亮燈漲停衝上100元，典範（3372）、菱生（2369）、台星科（3265）、福懋科（8131）、欣銓（3264）等股也大漲表態，龍頭股日月光投控（3711）也是開高走高的表現。

記憶體供不應求熱潮延燒，DDR4、DDR5等晶片報價狂升，業界認為，記憶體價格持續上漲，庫存水位已回到健康水準，記憶體封測景氣全面轉強；業界傳出，後段封測廠訂單急增下醞釀漲價，最快今年底至明年陸續啟動，封測廠對不同客戶展開漲價措施，漲幅從高個位數百分比到二位數百分比不等。

另外，市場傳出台積電（2330）受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科（2454）等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，無論CoWoS-L、CoWoS-S等製程全面滿載，不過，台積電未評論相關傳聞。

搭上漲價及CoWoS大爆單等題材，封測股8日成為盤面上的強勢指標，華東屬華新麗華集團，與華邦電（2344）連動性高，隨著華邦電產出提高與擴產規劃，市場預期華東承接封測訂單也將增多，有助華東營運成長。

華東累計今年前3季營收53.25億元，年減8.99%，本業虧損約2.41億元，但在業外挹注獲利下，前3季轉虧為盈，稅後純益6.5億元，每股純益1.29元，法人預估華東第4季本業表現可望改善，加上業外挹注，可望持續獲利，明年表現將比今年好。

利多匯集下，華東早盤以40.45元開高後快速衝上漲停43,55元鎖死，寫歷史新高價，盤中成交量超過5.3萬張，漲停及市價排隊買單超過6.6萬張；華東強漲領軍封測股表現，矽格以92.1元開高後衝上漲停100元鎖死；典範、台星科、福懋科、南茂（8150）等盤中漲幅超過半根停板，欣銓、菱生、力成（6239）等股也大漲表態，日月光投控以233元開出後一度拉升至238.5元，盤中漲幅逾2%。