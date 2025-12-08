投信法人：台股明年第1季三大利多 AI仍是市場焦點

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股今年漲勢強勁，第4季進入震盪格局。展望 2026 年首季，瀚亞投信表示，持續看好 AI 產業向外擴散，明年上半年需留意新舊產品交替的空窗期與地緣政治風險。目前台股評價已來到歷史區間上緣，市場存在拉回風險，盤勢看法偏中性，建議拉回時可尋找買點。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，AI 需求強勁，整體供應鏈第四季業績將持續走高，上游原物料如記憶體價格上漲，也是景氣復甦的重要推力之一。

姚宗宏表示，2026 年第1季台股仍有三大利多，包括 AI 伺服器 GB 平台進入大量量產階段，GB300 有望延續高峰；全球主要國家降息政策，市場預期各產業在2026年可望復甦；以及北 CSP業者2026 年資本支出有望維持雙位數成長。主流產業仍聚焦 AI 族群，較看好 AI 供應鏈的先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱，以及 AI 邊緣應用的電子原物料如記憶體與載板，網通產業則看好光通訊與機器人。

姚宗宏提醒，目前台股評價已接近合理歷史區間上緣，AI 產業在 2026 上半年也將面臨新舊平台交替的空窗期，而 CSP 業者舉債擴大投資等疑慮，可能影響市場情緒。

