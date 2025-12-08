台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股
美國降息預期升溫，加上年底作帳行情啟動，台股今天跳空開高站上28000點大關，在買盤湧入下持續走高，盤中最高28219.41點，上漲超過230點，資金集中在電子與半導體類股。
至11時左右，台股加權指數達到28202.29點，上漲221.4點，漲幅0.79%，成交金額新台幣2475億元；電子類股上漲1.11%，金融類股漲0.16%。
市場傳出台積電CoWoS先進封裝產能持續供不應求，且外資看好台積電2奈米製程進展，今天台積電穩步上攻，盤中最高1485元、漲幅1.71%；鴻海11月營收創同期新高，今天股價在231元平盤附近震盪。
記憶體大廠美光（Micron）股價強彈，帶動市場對記憶體報價觸底反彈的預期，華邦電今天強勢上攻，盤中攻漲停67.9元，旺宏漲逾8%，南亞科上漲超過4%。
人工智慧（AI）概念股漲跌互見，廣達、緯創下跌約1%，伺服器機殼廠勤誠、晟銘電上漲超過2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言