快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股

中央社／ 台北8日電

美國降息預期升溫，加上年底作帳行情啟動，台股今天跳空開高站上28000點大關，在買盤湧入下持續走高，盤中最高28219.41點，上漲超過230點，資金集中在電子與半導體類股。

至11時左右，台股加權指數達到28202.29點，上漲221.4點，漲幅0.79%，成交金額新台幣2475億元；電子類股上漲1.11%，金融類股漲0.16%。

市場傳出台積電CoWoS先進封裝產能持續供不應求，且外資看好台積電2奈米製程進展，今天台積電穩步上攻，盤中最高1485元、漲幅1.71%；鴻海11月營收創同期新高，今天股價在231元平盤附近震盪。

記憶體大廠美光（Micron）股價強彈，帶動市場對記憶體報價觸底反彈的預期，華邦電今天強勢上攻，盤中攻漲停67.9元，旺宏漲逾8%，南亞科上漲超過4%。

人工智慧（AI）概念股漲跌互見，廣達、緯創下跌約1%，伺服器機殼廠勤誠、晟銘電上漲超過2%。

台積電 台股

延伸閱讀

台股2026年第1季三大利多 AI仍是市場焦點

群益00992A 開募、掛牌價10元 台股科技創新投資標配

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

相關新聞

通膨低於預期...美債殖利率卻反彈？辣媽：12月降息機率大、但之後更猶豫

通膨數據低於預期，但為什麼美債殖利率卻反彈向上？美國政府重啟之後，數據陸續公布，上週有ADP、初領失業金、PCE公布，我們一起來迅速回顧一下：

營建股迎12月入帳行情！專家點「長虹、華固、興富發」：政策打壓力道放緩

中工經營權之爭引爆後，Q4營建股迎來傳統入帳高峰，20年數據顯示，11-12月營建指數上漲機率高達85%。輝達北市科題材成點亮營建股關鍵，尋找輝達題材加持下的年底獲利贏家。 隨著2025年進入倒數計時，營建股即將迎來一年一度的「Q4入帳行情」。對於營建業來說，第四季是營收認列的高峰，中工（2515）今年搶先其他營建股先行大漲，因10月底，中工經營權之爭，與亞太工商聯合建的世紀豪宅「陶朱隱園」，也成為市場焦點，在2019年以超過18億元的天價買入一戶，被視為史上最貴價格。

房市凍死營建股、ETF棄守...但中保科獲利創高？專家：散戶想抄底卻壓錯寶

ETF 熱到爆、營建股冷到出水，房市量能被央行鎖死，市場狂喊建商要倒一片，中保科也被牽連到完蛋？但深入財報後才發現，真正躺著收不動產紅利、每天賺到手軟的不是建商，而是看似最冷門的中保科。 當大家搶買 ETF、砍營建股、嘲笑傳產的時候，它的 EPS 竟然一年比一年更高。這篇文章會讓你徹底懷疑：散戶是不是又一次買錯邊了... 最近你應該感覺得出來，整個市場氣氛完全變了。以前房仲動不動就塞滿你信箱廣告，預售屋像大明星一樣擺架子，開價不講人話；結果現在突然變得低調又好商量，付款方式還能「再談談」。這代表什麼？就是成交量急凍到快看不到呼吸。

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

儲存記憶體大廠旺宏（2337）8日早盤股價強勢走高，開盤即在買盤簇擁下跳空站上34元，隨後買盤一路推升，最高來到36.9...

群益金鼎證券推「美股蛛網」策略 複委託介面大升級

面對全球市場波動，跨市場配置已成投資顯學。群益金鼎證券宣布複委託交易系統全面進化，不僅大幅優化操作介面，更將廣受好評的「...

台積電驚驚漲！季配息5元除息行情暖身、下次將挑戰首度除息6元

台積電（2330）季配息5元除息行情暖身，本周11日將二度除息季配息5元，預計明年1月8日發放入帳，股息所屬為今年第2季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。