台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股

ETF 熱到爆、營建股冷到出水，房市量能被央行鎖死，市場狂喊建商要倒一片，中保科也被牽連到完蛋？但深入財報後才發現，真正躺著收不動產紅利、每天賺到手軟的不是建商，而是看似最冷門的中保科。 當大家搶買 ETF、砍營建股、嘲笑傳產的時候，它的 EPS 竟然一年比一年更高。這篇文章會讓你徹底懷疑：散戶是不是又一次買錯邊了... 最近你應該感覺得出來，整個市場氣氛完全變了。以前房仲動不動就塞滿你信箱廣告，預售屋像大明星一樣擺架子，開價不講人話；結果現在突然變得低調又好商量，付款方式還能「再談談」。這代表什麼？就是成交量急凍到快看不到呼吸。

2025-12-08 09:56