旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材
儲存記憶體大廠旺宏（2337）8日早盤股價強勢走高，開盤即在買盤簇擁下跳空站上34元，隨後買盤一路推升，最高來到36.90元，目前暫報36.50元，大漲2.65元，漲幅7.82%，表現明顯優於大盤。
旺宏董事長吳敏求日前獲頒潘文淵獎，吸引市場再度關注公司在AI與雲端市場的布局。當時他談到國際雲端大廠自研AI系統時指出，雖然在運算架構上雙方沒有直接結盟，但Google打造的AI系統在儲存與啟動關鍵資料時，「一定會用到旺宏的記憶體」，顯示公司雖不站在AI晶片最前線，卻已穩穩卡位國際雲端與資料中心供應鏈。
吳敏求並看好未來AI平台競爭將愈趨激烈，能在演算法與人才上取得優勢的大型科技公司，將是推升高階記憶體需求的核心動能。隨著AI推論與邊緣運算裝置對非揮發性記憶體需求升溫，市場預期旺宏在特殊記憶體與車用、工控等利基型應用的市佔與獲利表現，有機會持續受惠，也成為今日股價大漲的重要想像空間。
