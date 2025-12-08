群益金鼎證券推「美股蛛網」策略 複委託介面大升級

面對全球市場波動，跨市場配置已成投資顯學。群益金鼎證券宣布複委託交易系統全面進化，不僅大幅優化操作介面，更將廣受好評的「蛛網策略」正式延伸至美股市場。即日起，投資人透過群益e櫃檯、群益贏家Pro與群益大老鷹三大平台，即可體驗「一套策略、跨市通用」的流暢交易，輕鬆掌握美股波動商機。

投資人在操作台股、美股與期貨時，常因沒有時間隨時盯盤，導致價差交易無法持續。將「蛛網策略」延伸至複委託美股交易，投資人無須重新適應新規則，只需沿用熟悉的設定方式（如設定價格區間），系統便會依序完成買賣，投資人能以一致的策略框架應對市場波動，有效維持投資節奏與判斷的一致性，讓跨國資產配置不再手忙腳亂。

為了讓投資人能更專注於市場分析，而非浪費時間在系統操作上，群益金鼎證券這次針對複委託介面進行了優化，核心理念鎖定在「減少切換」與「資訊整合」，直覺式操作：新增「上下頁切換」功能，將報價、下單、回報與帳務四大核心功能清楚分區，大幅降低手動操作步驟。其次，關鍵資訊「整合」對投資人最在意的數據，直接在介面上補強了「預估損益」、「參考匯率」與「淨收付」等資訊，投資人能用更少步驟完成複委託交易與商品管理。

群益金鼎證券為「貼近投資人真實需求」的理念，透過流程簡化與策略整合，協助客戶在風險控管與資產配置上更為得心應手；目前新版介面與美股蛛網功能已於群益e櫃檯、群益贏家Pro與群益大老鷹同步上線，投資人不因介面差異而中斷流程。無論是追求穩健配置的存股族，或是主動出擊的交易型投資人，都能透過升級後的系統，享受更高效、更連貫的全球投資體驗。