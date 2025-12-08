通膨低於預期...美債殖利率卻反彈？辣媽：12月降息機率大、但之後更猶豫
通膨數據低於預期，但為什麼美債殖利率卻反彈向上？美國政府重啟之後，數據陸續公布，上週有ADP、初領失業金、PCE公布，我們一起來迅速回顧一下：
1、ADP 民間就業（上週三）
公布值：–32,000 人（預期：+40,000）
落差：大幅弱於預期
顯示勞動市場轉弱明顯，是降息理由之一。 公布當天，美債短線走強、殖利率一度下滑。
2、初領失業金（上週四）
公布值：191,000 人（預期：略增至 22 萬左右）
落差：大幅好於預期（創 3 年新低）
顯示裁員仍少、勞動市場「沒那麼弱」。這份數據抵銷了 ADP 的悲觀，美債漲勢被壓回，殖利率反彈。
3、延後公布的 9 月 PCE（上週五）
核心PCE：月增 0.2%、年增 2.8%（與預期相符）
無明顯驚喜 → 通膨仍高於 2%，但在可控範圍。
雖然添增對通膨的疑慮，但也不夠弱到迫使Fed大降息。
這些數據讓市場更願意押注12月降息1碼，但對於未來快速降息則更猶豫。美債10年期殖利率上升至4.14%, 30年則上升到近3個月的新高4.796%。
本週觀察的重點是，聯準會的會議決策，以及主席會後的聲明，來判斷2026年降息的腳步。
