台積電驚驚漲！季配息5元除息行情暖身、下次將挑戰首度除息6元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）季配息5元除息行情暖身，本周11日將二度除息季配息5元，預計明年1月8日發放入帳，股息所屬為今年第2季，至於下次季配息則將挑戰首度除息6元，該季配息除息交易日為2026年3月17日。台積電8日早盤上漲25元，最高來到1,485元，市值回升達約38.15兆元。

台積電是在今年9月16日首度除息季配息5元，該季配息所屬為2025年第1季，隨美股大漲當日即快速填息。台積電歷次季配息占現股比重不高多能快速填息，此次再度除息5元換算占目前現股1,485元比重僅約0.3%，換算近期每日漲跌幅皆超超過除息金額。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年5月董事會已決議核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日則為2025年9月16日並於2025年10月9日發放。後續今年8月董事會已拍板2025 年第2季續配5元，除息交易日則為 2025 年 12 月 11 日並於 2026 年 1 月 8 日發放。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，第2季續配季配息5元，第3季的季配息拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，至於2026年可望如預期自24元起跳，甚至隨現金流充沛仍可望再拉升。

台積電已在今年11月11日召開董事會拍板2025 年第3季現金股息6元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年3 月 23 日，除息交易日則為2026年3月17日。先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭已在股東會上回說，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用EPS去計算而是用現金流去計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。

台積電季配息穩健拉升，此次12月11日將除息季配息5元，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有82.73億元入帳。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計股息將達6.25億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5134股，預計股息約3400萬元。此外，台積電前董事長劉德音持股1291萬餘股，若持股未賣，估計股息將約6455萬元。

台積電 配息 除息

