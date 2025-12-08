左擁0056買盤、右抱三商壽！玉山金爆量衝近兩月新高價

快訊

台股8日在台積電（2330）領軍強攻、指數重返28,000點之際，玉山金（2884）成為盤面最吸睛的金融股主角。受惠併購三商壽（2867）的進度明朗，以及最新一季ETF成分股調整被納入元大高股息（0056），雙重利多點火，早盤成交量暴增、股價直攻波段高點。

五檔重量級ETF調整成分股名單出爐，總規模達1.83兆元。玉山金不僅入列元大高股息（0056），也被名列凱基優選30（00938）中，使金融股族群資金聚焦度升溫。

8日盤中不到11：00，玉山金成交量已突破9萬大張，躍居台股前五大人氣個股，股價目前暫高見32.95元，改寫10月17日以來波段新高。

玉山金與三商壽合意併購案同步推進。雙方公告將於2026年1月23日舉行臨時股東會，討論並通過以0.2486股玉山金換發1股三商壽的股份轉換案，整體收購價格估約483億元，玉山金股本將擴張約8.31%。

三商壽目前總資產達1.6兆元，為國內第七大壽險公司。併購完成後，玉山金資產規模將突破5.8兆元，躍升為第五大上市金控，正式具備銀行、保險、證券三大獲利引擎。

玉山金總經理黃男州日前指出，預計明年起玉山銀行650位理財專員將開始銷售三商壽保單，加上原有8,600名業務員，整合後單季新契約保費可望上看140億元，強化中長線保險業務動能。

法人表示，在降息預期升溫、全球景氣保持韌性的背景下，金融股具備穩健股利與成長性並存的特質，吸引布局力道持續加溫。

籌碼面上，12月首周三大法人合計買超玉山金1,194張，包括外資買超6,074張、投信賣超2,307張、自營商賣超2,573張。

ETF調整加權、生息循環轉折、併購效益即將落地，帶動玉山金短線買盤湧進，股價走強。法人認為，未來若併購順利獲主管機關核准，壽險業務擴張與通路整合效益將成為後續觀察重點，有機會成為金融股中具話題性的標的之一。

