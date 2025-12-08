台股2026年第1季三大利多 AI仍是市場焦點

台股今年漲勢強勁，第4季開始進入震盪格局。展望2026年第1季，瀚亞投信表示，持續看好AI產業向外擴散，但明年上半年需留意新舊產品交替的空窗期與地緣政治風險。目前台股評價已來到歷史區間上緣，市場存在拉回風險，盤勢看法偏中性，建議拉回時可尋找買點。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，AI 需求強勁，整體供應鏈第4季業績將持續走高，上游原物料如記憶體價格上漲，也是景氣復甦的重要推力之一。

姚宗宏進一步表示，2026年第1季台股仍有三大利多，包括AI伺服器GB平台進入大量量產階段，GB300 有望延續高峰；全球主要國家降息政策，市場預期各產業在2026年可望復甦；以及北美CSP業者提高2025年資本支出，2026年也有望維持雙位數成長。

不過，姚宗宏提醒，目前台股評價已接近合理歷史區間上緣，AI產業在2026上半年也將面臨新舊平台交替的空窗期，而CSP業者舉債擴大投資等疑慮，可能影響市場情緒。

主流產業仍聚焦AI族群，較看好AI供應鏈的先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱，以及 AI邊緣應用的電子原物料如記憶體與載板，網通產業則看好光通訊與機器人。