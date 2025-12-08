安聯投信：留意AI相關外溢投資題材

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，儘管聯準會降息步調預期、AI雜音與評價面成為近期左右盤勢的主要原因，不過隨著聯準會新接手人選有望出爐，再度燃起市場對美國聯準會降息的預期。另一方面，AI大局並未改變，相關基礎建設等需求仍將帶動相關供應鏈需求，且相關外溢投資題材也值得留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。

基本面部分，安聯投信台股團隊表示，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要雲端服務業者（CSP）對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。布局方向可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

