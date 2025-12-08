快訊

傳台積電先進封裝大爆單、設備廠表態 這幾檔先飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市場傳出台積電旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆。中央社
市場傳出台積電旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆。中央社

市場傳出台積電（2330）旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，雖然台積電未評論，但相關設備概念股8日率先表態，瑞耘（6532）、洋基工程（6691）飆上漲停鎖死，日揚（6208）也曾亮燈，志聖（2467）盤中上漲逾8%，弘塑（3131）、萬潤（6187）、中砂（1560）、均豪（5443）、由田（3455）等股也大漲表態。

受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科（2454）等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，市場傳出台積電旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，包括CoWoS-L、CoWoS-S等製程全面滿載，不過，台積電並未評論市場傳聞。

根據業界所透露的訊息，台積電先進封裝大爆單，正努力擴產，預計明年將擴大與協力夥伴的合作，來滿足客戶需求；市場預期， 相關台積電設備供應鏈也將受惠，隨著台積電加快先進封裝產能布建與委外，弘塑、萬潤、辛耘（3583）、均華（6640）、致茂（2360）、志聖、迅得（6438）、由田、牧德（3563）等設備鏈也喊衝，另外，相關訂單外溢效應之下，日月光投控（3711）也將受惠。

台積電預計10日公布營收，11日將除息，8日股價開高走高，以1,465元開出後一度拉升至1,485元，上漲25元，推升台股大盤站穩28,000點之上，盤中大漲逾200點。

市場傳出台積電CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆的消息，相關設備概念股也大漲表現，瑞耘、洋基工程衝上漲停鎖死，日揚一度亮燈，雖有打開仍大漲逾9%，志聖開高走高，盤中上漲逾8%，另外，弘塑、萬潤、中砂、均豪、由田等股也大漲。

台積電

