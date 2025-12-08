營建股迎12月入帳行情！專家點「長虹、華固、興富發」：政策打壓力道放緩

【文．玩股華安】

中工經營權之爭引爆後，Q4營建股迎來傳統入帳高峰，20年數據顯示，11-12月營建指數上漲機率高達85%。輝達北市科題材成點亮營建股關鍵，尋找輝達題材加持下的年底獲利贏家。

隨著2025年進入倒數計時，營建股即將迎來一年一度的「Q4入帳行情」。對於營建業來說，第四季是營收認列的高峰，中工（2515）今年搶先其他營建股先行大漲，因10月底，中工經營權之爭，與亞太工商聯合建的世紀豪宅「陶朱隱園」，也成為市場焦點，在2019年以超過18億元的天價買入一戶，被視為史上最貴價格。

但沒能搭上中工這波行情的投資人，仍然可以開始觀察其他受惠輝達北市科題材的營建股，因為根據過去20年營建指數的統計，11月＋12月累計上漲的機率相當高，也讓其他營建股的機會逐漸浮現。

近20年來營建指標統計：11月~12月累計上漲機率高達85%

以下為2005年～2024年營建指標，每年10月、11月、12月收盤價，加以統計。

若從2005～2024年營建指標來看，10 月底買進抱到 12 月，有高達 85% 的年份是上漲的，能看出營建族群確實存在明顯的「11月~12月之間的上漲行情」。

根據表格，20年之中共3年出現11月～12月累計下跌：分別為2007、2011、2015年。

1.2007年11~12月下跌17.13%：2008年金融海嘯前夕、市場風險意識急速攀升

美國次貸危機開始爆發，全球金融市場震盪加劇，全球資金急速撤出高風險資產，拖累台股與不動產類股。

2. 2011 年11~12月下跌12.82%：歐債危機引爆、台灣房市受政策打擊

歐債危機爆發，希臘瀕臨破產，義大利、西班牙債務風險擴散全球股市 Q3～Q4 大跌、資金逃離風險資產，台灣房市政策轉向打炒房，預售市場成交量下降，營建股首當其衝

3. 2015 年11~12月下跌5.88%：房地合一稅上路＋富人稅實施 房市急凍

富人稅 + 房地合一課稅制度上路（兩大重稅齊發），房市交易量暴跌、建商推案延後，市場進入「買賣雙方觀望期」，銀行貸款趨嚴，籌碼保守。

輝達效應下的 Q4 營建股：誰才是真正的「年底贏家」？

一方面，建商習慣在年底集中交屋、認列營收；另一方面，市場資金偏好在年底往具避險能力的營建股布局。

長虹（5534）、華固（2548）、興富發（2542），誰才是這波「輝達北市科＋Q4入帳」雙重題材中，最值得關注的對象？

華固（2548）：營運穩健、Q4 慣性強、受惠科技聚落

近十年 11→12 月上漲機率：80%（三檔中最高）

近十年平均殖利率：7.03%

華固的特性介於「精品建設」與「商辦開發」之間，案場多落在北市蛋黃區、北士科與南港等科技聚落，使其業績認列與科技產業景氣具連動性。

這使得華固在 Q4 的季節性統計上表現穩定，也更容易受到輝達北士科題材的帶動。華固並非靠單一案暴衝，而是以 規律推案＋穩定獲利＋長期殖利率表現。

長虹建設（5534）：大型案量支撐、Q4 認列偏重

直接＋外溢受惠建案總金額：約 524.5 億元

近十年平均殖利率：6.58%

長虹的特性來自「案量大＋區域分布廣」，且Q4 認列明顯偏重：北士科（ICT 科技大樓）、南港（虹創大樓）、大直（Top31）等案均具規模，且距離輝達總部規劃地點近，使其成為此次科技題材的主要受益者之一，長虹過去營收認列集中於第4季，使 Q4 的獲利爆發力相對明顯。

興富發（2542）——區域外溢題材但股價季節性較弱 殖利率仍具吸引力

近十年平均殖利率：6.14%

興富發的營運結構與華固、長虹不同，其案子多位於台中七期、蛋白區住宅與北部商辦並行。近年布局 內科潭美段商辦（興富發 T1），受惠南港百萬行情外溢，使其商辦題材具長期性。

過去營收高峰常落在 3 月左右與 11月~1月之間認列，股價長期在大箱型區間盤整，屬於偏好穩定配息的投資人。

入帳高峰到 營建股有望打破沉寂！

自2020年12月起，房市歷經了長達五年的七波管制。即便2024年9月推出了第七波管制，但隨著2025年並未再祭出第八波打房措施，同時「新青安」放款的鬆綁，政策打壓房市的力道已告一段落。

雖然住宅指數從去年底高峰回落後，今年第一、第二季開始下跌，連帶使得營建股在9月4日大漲之後進入震盪整理，長虹建設也表示：預計明年將不推住宅個案。

然而在歷史統計下，今年的11月多檔營建個股並未出現上漲行情，根據近20年統計，營建指數在11月至12月期間的累計上漲機率高達85%。在政策打房力道暫歇之下，營建股有望打破近期的震盪格局，在歷史慣性與入帳高峰催動下，有望迎來上漲契機。

