外資匯入 新台幣匯價升破31.2元
受到市場預期本周Fed將宣布降息1碼，同時Fed可能啟動新一輪擴表行動，宣布自明年1月起執行每月購債450億美元的計畫。消息面有利風險性資產多頭，台股早盤再站回2萬8，而新台幣匯價早盤也升破31.2元。
受到Fed降息預期，美元指數跌破99元支撐，早盤回落至98.89附近。新台幣匯價早盤以31.26開盤，隨後在台股站回2萬8，指標股台積電沿5日線向上，新台幣匯價也在外資匯入款的推升下，早盤升破31.2元，匯價來到31.178附近，升值8分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言