外資匯入 新台幣匯價升破31.2元

受到市場預期本周Fed將宣布降息1碼，同時Fed可能啟動新一輪擴表行動，宣布自明年1月起執行每月購債450億美元的計畫。消息面有利風險性資產多頭，台股早盤再站回2萬8，而新台幣匯價早盤也升破31.2元。

受到Fed降息預期，美元指數跌破99元支撐，早盤回落至98.89附近。新台幣匯價早盤以31.26開盤，隨後在台股站回2萬8，指標股台積電沿5日線向上，新台幣匯價也在外資匯入款的推升下，早盤升破31.2元，匯價來到31.178附近，升值8分。