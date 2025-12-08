外資休假倒數！鎖定15檔「耶誕概念股」買超、按讚名單曝光

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
「耶誕老人概念股」，外資按讚。資料來源：CMoney、各外資券商；統計至5日。崔馨方／製表
「耶誕老人概念股」，外資按讚。資料來源：CMoney、各外資券商；統計至5日。崔馨方／製表

叮叮噹 、叮叮噹，鈴聲多響亮！隨時序進入最後衝刺月，外資圈再兩周將迎來年底耶誕假期。事實上，外資已提前留下線索，觀察近月積極買超並按讚的15檔「耶誕老人概念股」，有望成為投資人的「耶誕禮物」。

外資進入長假後，市場也將步入「無外資報告期」。歷史走勢顯示，12月第二周通常是調節賣壓較為突出的時點。不過，在資金動能上，12月首周三大法人全數站在買方，為8月來首見；其中，外資累積買超526.6億元，三大法人本周合計回補台股739.8億元。

因此，統計至5日，觀察近20日以來外資買超逾千張，且11月下旬以來獲得各外資最新評等「買進」或「優於大盤」的個股，包括：緯創（3231）、廣達（2382）、神達（3706）、南電（8046）、聯亞（3081）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、鴻勁（7769）、萬潤（6187）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、亞德客-KY（1590）、群聯（8299）、旺矽（6223）、家登（3680）等。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等名師表示，由於年底仍具作帳、資金、以及作夢行情，而近月外資提前布局的方向通常具有指標性，可望成為投資人的追光明燈。

操作上，可留意AI伺服器、矽光子、CPO、水冷散熱、半導體先進製程、光學、PCB／CCL、NAND SSD儲存等題材具延續性，再搭配11月營收亮眼加持，題材力道更有望放大。短線操作則避免追高，可多關注具低基期、基本面轉強的個股。

另外，觀察近月強勢個股，聯亞、金像電、貿聯-KY分別勁揚44.7%、28.3%、10.9%；瑞昱、聯發科、緯創、旺矽漲幅則達5%以上至9%，股價表現搶眼。

麥格理看好，聯亞受惠於AI橫向擴展（Scale-out）的推動，預估2024至2027年間，光收發模組需求的年均複合成長率（CAGR）將達70%；預期聯亞數據通訊（Datacom）相關營收將成為明年業績的主要驅動力，占年度總營收逾85%，並帶動每股稅後盈餘（EPS）成長約153%。

高盛已將金像電目標價由725元升至805元。高盛指出，金像電加速既有的產能擴充，並在台灣、蘇州、泰國等地宣布更多資本支出計畫，主要是因為 2026年既有CSP ASIC專案與新CSP ASIC專案的需求量非常龐大，預期2026年的營收與獲利將顯著優於2025年。

