11月上市上櫃永續榜！可自由變色的電吉他竟是「這種紙」做的？10大亮點引起關注

本月永續聲量榜單變化超出預期，不論上市或上櫃，都出現了「新面孔」強勢上榜；同時也有老字號企業靠著技術突破、跨界合作或公益布局，再次穩住聲量。《網路溫度計DailyView》以2025年11月28日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2025年11月1日至11月30日期間的企業永續聲量排名。

有哪些企業不是靠短暫話題，而是靠減碳成績、公益行動或供應鏈治理站上前五？本月的永續討論呈現完全不同的企業版圖，以下就帶你拆解上市與上櫃五強，各自是如何在11月成為焦點。

上市NO.1 華邦電

11月永續榜揭曉，華邦電以「首次進榜就拿下第一名」的氣勢迅速成為焦點。不僅在聲量榜奪下首位，在「好評影響力」榜中也同時站上第一名。華邦電在11月舉辦永續供應鏈管理論壇，現場聚集超過400家合作夥伴，並公布低碳化傑出供應商名單，讓供應鏈協作的最新進度一次到位。同時更新的減碳成果也備受關注，自2023年啟動專案以來，已累計完成30多項減碳措施，減碳量逼近2萬公噸，超出目標240％。

另外，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，華邦電在11月14日迎來單日643筆的聲量高點。主因是在臉書粉絲專頁公布獲得「2025淨零產業競爭力獎」半導體製造類卓越獎，同步推出的抽獎活動也帶來不少互動。貼文底下的留言多以祝賀為主，包括「祝貴公司在科技前沿突飛猛進，未來不可限量！」「恭喜！是金子一定會發亮」等字句。而官方提到推出的低功耗記憶體產品最高可節能70％，並持續導入再生能源與碳權交易等實績，也進一步推升當天的討論熱度。

上市NO.2 台積電

台積電在11月底發布最新ESG電子報，當中最受矚目的是「藍氨」相關進展。藍氨指的是在生產過程加入碳捕捉技術、碳排比傳統灰氨低得多的原料，台積電與多家供應商合作，把這種更低碳的氨水導入製程，讓相關製程的碳排減少約六到七成。這批藍氨製成的氨水已於第四季率先使用在南科的晶圓14A廠，單季約可減少250公噸碳排，未來若在2030年前推廣到所有台灣廠區，一年可望減碳達七萬公噸。台積電也同步從原料端著手減碳，與18家供應商合作延長黃光材料、靶材等五大類原物料的使用週期，目前已有15項材料成功延長30％至50％的壽命。

而在企業積極推動減碳的同時，外界對台積電永續議題的討論也延續在能源面向上。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，台積電的永續討論中，「綠電」始終是外界高度關注的焦點，而在11月中也再度成為常見關鍵字。隨著AI需求成長、晶圓廠擴產推升用電量，市場再度聚焦在再生能源能否支應企業擴張。董事長魏哲家日前曾公開表示「綠電有多少，我們就買多少」，在高用電需求的背景下，被視為公司對再生能源採用的明確態度，也讓綠電配置、能源政策與產能規劃之間的關係，再度被外界拿出來討論。

上市NO.3 鴻海

鴻海在11月於第11屆亞洲永續報告大獎（ASRA）拿下「亞洲最佳永續報告獎（大型企業）」與「亞洲最佳供應鏈報告獎（大型企業）」兩項銀獎，展現企業在永續揭露與供應鏈管理上的成熟度。今年的《永續報告書》與《供應商責任報告書》內容也全面升級，不只有更多與氣候、人權相關的揭露，報告驗證等級亦同步提高，讓外界更容易理解鴻海如何管理風險與推動永續，因此受到評審肯定。同月，鴻海亦以「永續海洋循環資源計畫」獲得「企業海洋永續貢獻獎」，從廢建材再製魚礁與藻礁、海域復育到藍碳培育與環境教育，展現企業在海洋與生態保育上的持續投入。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，鴻海在11月26日出現單日121筆的聲量高點，起因於政府宣布啟動9處新園區、預估可帶來上千億元產值與3萬個就業機會的消息引發討論。相關內容提到包括鴻海在內的多家企業是園區發展的重要投資方，也讓網友把焦點放在鴻海在國內製造基地的布局與未來擴產的可能性上，使「企業擴建規模與在地就業」成為11月討論度明顯上升的議題。

上市NO.4 台塑

在10月宣布投入電動車電池國產化後，外界持續關注台塑的轉型方向，而11月的聲量高點也與此脈絡相關。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，台塑在11月8日出現118筆討論，聲量明顯升溫，正是因為第36屆企業運動大會睽違7年重新登場。這場因疫情停辦許久的活動再度舉行，加上新任總裁吳嘉昭在會中談及過去7年間產業受到的衝擊，並強調未來將推動「產品、事業、低碳、能源與數位」五大轉型，也使這場運動會成為外界理解台塑轉型節奏的重要線索。

台塑在11月的永續表現同樣受到政府認可。經濟部產發署日前公布「產業溫室氣體績優廠商」名單，今年共有14個單位入選，其中台塑企業就占了6席，涵蓋南亞樹林廠、南亞工三廠、台化麥寮SM廠、台化海豐SM3廠、塑化煉油廠與必成公司。根據官方說明，這些廠區在2024年投入約20.6億元進行各項節能減碳改善，全年減碳量達49.9萬公噸，反映企業長期推動溫室氣體管理的累積成效。頒獎典禮於11月24日舉行，使台塑本月的永續亮點更加鮮明。

上市NO.5 中華電信

影視消息、文化獎項，兩者都為中華電信帶動了不小的討論度。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，中華電信在11月6日的討論度明顯升溫，當天累計74筆聲量，多半聚焦在公司於TCCF創意內容大會推出的「共創精采影視發布會」。中華電信宣布正籌備規模約10億元的影視基金，預計年底啟動，並希望以科技結合內容創作，從投資、製作到海外發行建立完整布局。活動中也分享過去一年影劇投資的成果，並提出打造「台流」、擴大IP生態系與強化影視行銷三大方向，使這場發布會成為當日最具討論度的事件之一。

在文化領域的永續投入，中華電信獲得高度關注的主要內容來自於11月21日的討論，參與由文策院舉辦的首屆「ESG for Culture 影響力獎」拿下8項大獎，並奪下最高榮譽「文化影響力大獎」。中華電信強調，長期透過科技推動文化保存與內容傳播，此次獲獎被視為對其文化影響力的肯定，這項文化面的永續成果同時也成為11月最受到討論的亮點之一。

上櫃NO.1 全家

全家在《網路溫度計DailyView》永續議題的網路聲量榜，數次獲得第一名，長期保持領先位置。11月全家的永續表現依然亮眼，延續企業長期投入的公益布局，再度與「舊鞋救命國際基督關懷協會」合作，推動「募集舊鞋送非洲」行動，邀請民眾透過「全家店到店」捐出狀況良好的舊鞋與物資，協助非洲赤貧地區的孩子遠離沙蚤感染帶來的健康風險。今年合作模式再升級，全家不僅協助物流流程，民眾每寄出一件物資，品牌還會加碼捐出10元補貼海運費，並同步開放零錢捐與APP捐款，讓善意更容易抵達需要的地方。11月26日至11月29日的募集期間，寄件者還可獲得抽獎機會，有機會拿下全年份茶葉蛋或Let's Café美式咖啡，讓公益參與變得更輕鬆也更具互動性。

全家在11月的公益行動也延伸至導盲犬領域。惠光導盲犬學校臉書粉絲專頁於11月19日分享全家支持本土導盲犬培訓的資訊，獲得578次按讚，引發不少關注。透過全家App與FamiPort，民眾能更方便地捐款助力視障者的行動需求。惠光導盲犬學校是台灣第一間合格的導盲犬培訓機構，長期致力於本土培育訓練、視障者協助以及導盲犬觀念推廣。此次合作也讓更多人看見導盲犬背後的專業訓練與資源需求，使全家在11月的公益面向更具層次。

上櫃NO.2 萬潤

萬潤今年第一次出現在永續議題榜，以第二名的成績成為11月最受矚目的新面孔之一。這家上櫃設備廠在「好評影響力」以3.510分擠進前三，表現亮眼。對許多民眾而言，萬潤並非家喻戶曉的品牌，但今年半導體設備需求升溫，加上產業對節能與製程優化的重視，使得萬潤的供應鏈與設備角色獲得新的關注，也因此在永續相關討論中被放大檢視。

從近期公開資訊來看，萬潤第三季繳出營收與訂單同步成長的成績，並長期是台積電的設備合作夥伴，2025年11月更入選台積電的優良供應商名單，顯示其在半導體供應鏈中的技術與品質獲得高度肯定。今年萬潤也陸續受到多家大廠青睞，包含4月獲得ASE最佳供應商、近期拿下華泰電子最佳供應商，展現其在先進封裝與設備技術上的競爭力。同時公司啟動新廠房擴建，以因應後續產能需求，使外界對其產線升級與設備能量有更多期待。這些具體的營運與供應鏈成果，也讓萬潤在11月的永續榜單上不只是新面孔，而是具備實質成長力道的強勢進榜。

上櫃NO.3 元太

E Ink元太科技以電子紙超省電、類紙質感的環境特性實踐ESG理念，近年更將永續精神延伸到廠房建築與營運。元太在今年同步擴建台灣和大陸廠區，預留近8萬坪基地準備提升產能，而新竹總部與揚州雙子星廠區也雙雙通過LEED黃金級綠建築認證。新竹總部從設計階段就以節能為主軸，導入能源管理系統、雨水回收和智慧照明，並把電子紙應用在會議室與看板中，打造低碳又智慧的辦公環境。揚州廠同樣以降低能源消耗為重點，使用高隔熱牆板與低輻射玻璃，年節電477萬度、減碳2,797噸，並建置9.9MW太陽能系統，每年能提供1,180萬度綠電，相當於種下36萬棵樹。整體來看，元太不只是做省電電子紙，也把低碳理念落實到廠房設計與營運中，成為電子紙產業的永續示範。

元太也在11月因技術創新再度引起討論，公司宣布與電吉他品牌Cream Guitars合作推出全球首款採用E Ink Prism™ 3技術的可變色電子紙電吉他「達文西」，正式進軍消費市場。這款吉他將可程式化的E Ink Prism™ 3電子紙嵌入琴身，使用者可依演出需求切換色彩與圖樣，讓樂器成為創作者的動態畫布，同時維持專業演奏性能。Cream Guitars強調，電子紙的輕薄與超低耗能特性不會影響音色與手感，而雙方也在永續理念上高度契合，從負責任取材到節能製程都展現共同方向。這項合作不僅為電子紙技術開啟全新應用，也象徵元太在創新與永續並行上的又一個亮點。

上櫃NO.4 威剛科技

記憶體大廠威剛在今年積極拓展新領域，旗下威速登科技在5月推出「威剛電動車」，鎖定三輪運輸車市場，可載重200公斤、容量達800至1000公升，主打物流、市場運補與偏鄉長照等用途，展現企業在減碳運輸上的實際投入。在永續成績上，威剛於11月勇奪「2025台灣企業永續獎」兩項肯定，包含「永續績優企業」與「永續報告獎—銅獎」。威剛近年把永續放在營運核心，包括推出更省電的產品、加強AI與綠色技術研發，同時在公司治理與公益領域持續投入，讓創新與永續真正落在日常做法上。

11月間，威剛也因支持弱勢兒少議題而受到關注，參與忠義基金會在桃園舉行的「忠義兒少福利園區」動土典禮。該園區規劃結合醫療、心理與教育資源，打造0至12歲弱勢兒少的安置與成長空間，並以自然療癒與永續理念為設計核心。威剛與多家企業共同投入這項歷時20年的集資計畫，被視為企業落實公益責任、推動社會永續的重要行動，也讓威剛在11月的永續討論中增添亮點。

上櫃NO.5 寶雅

寶雅在11月因永續表現受到關注，入選海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」17家獲獎企業之一，與中信金控、台達電、陽明海運等企業並列。該獎項表揚投入淨灘、海廢回收、珊瑚與藍碳復育等行動的企業，並強調將「海洋ESG」納入治理的重要性，寶雅能獲獎，被視為以零售通路推動環境守護的實質肯定。除了企業端投入永續，寶雅也在日常服務中加入消費者可參與的方式，例如世界海洋日推出「購買海洋友善商品、寶雅代捐11元給澎湖科技大學海洋基金」活動，鼓勵挑選無害珊瑚的防曬與友善海洋用品。

在營運面，寶雅近期因導入「自助結帳機」的使用分享在網路上引發熱議。多位消費者指出，新機台操作順暢、支援多種行動支付，對於只買少量商品的客群相當便利。寶雅自今年2月開始推動自動化設備，短短三個月已有近20家門市啟用，目的除了因應零售業缺工，也希望透過更有效率的結帳流程減少人力負擔，提升門市能源與動線的使用效率。這項服務被視為寶雅在「服務永續」上的延伸做法之一，與其在11月獲得「企業海洋永續貢獻獎」相互呼應，也成為當月網路討論度提升的另一個焦點。

