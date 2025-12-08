台股早盤勁揚百點重登2萬8千點 台積電漲5元開1,465元

台股8日開盤指數上漲53.11點，開盤指數為28,034.00點。台積電（2330）開盤價1,465元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數連四紅再攀短高，雖然成交動能不足拖累多頭攻勢，但各期均線架構現已全面翻揚，有利維持偏多震盪表現。盤面題材族群輪動，以短多熱門標的,技術面操作因應。

操作題材可留意：Google AI眼鏡概念股具題材空間，Google將於台灣時間12月9日凌晨2點舉行The Android Show線上發表會，預期揭露Google自家AI眼鏡與Android XR相關訊息，由於整合自家Gemini AI的反應訊速且對話自然，預期將進一步帶動AI眼鏡市場加速發展，概念股可望題材發揮機會。

上周五（5）日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,954.99點，上漲104.09點、漲幅0.22%；S&P500指數上漲0.19%；那斯達克指數上漲0.31%；費半指數上漲1.09%。台積電ADR漲0.61%。

延後發布的9月個人消費支出（PCE）數據價溫，顯示物價壓力維持溫和，強化美國聯準會本周降息期待，四大指數集體收漲。輝達下跌0.53%。受惠未來一年通膨預期降至今年來新低，密大消費者信心指數五個月來首度回升，優於經濟學家預估。

三大法人上周五集中市場合計買賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）買賣超億元，投信買賣超億元，自營商（自行買賣）買賣超億元，自營商（避險）買賣超億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,486口至3,456口，其中，外資淨空單減少2,616口至26,823口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加102口至5,697口。

選擇權未平倉量部分，12月F1大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,800點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在27,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.3上升至1.35。VIX指數下降1.34至21.05。外資台指期買權淨金額1.33億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏多。