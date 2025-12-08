快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

聽新聞
0:00 / 0:00

台股早盤勁揚百點重登2萬8千點 台積電漲5元開1,465元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股8日開盤指數上漲53.11點，開盤指數為28,034.00點。台積電（2330）開盤價1,465元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數連四紅再攀短高，雖然成交動能不足拖累多頭攻勢，但各期均線架構現已全面翻揚，有利維持偏多震盪表現。盤面題材族群輪動，以短多熱門標的,技術面操作因應。

操作題材可留意：Google AI眼鏡概念股具題材空間，Google將於台灣時間12月9日凌晨2點舉行The Android Show線上發表會，預期揭露Google自家AI眼鏡與Android XR相關訊息，由於整合自家Gemini AI的反應訊速且對話自然，預期將進一步帶動AI眼鏡市場加速發展，概念股可望題材發揮機會。

上周五（5）日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,954.99點，上漲104.09點、漲幅0.22%；S&P500指數上漲0.19%；那斯達克指數上漲0.31%；費半指數上漲1.09%。台積電ADR漲0.61%。

延後發布的9月個人消費支出（PCE）數據價溫，顯示物價壓力維持溫和，強化美國聯準會本周降息期待，四大指數集體收漲。輝達下跌0.53%。受惠未來一年通膨預期降至今年來新低，密大消費者信心指數五個月來首度回升，優於經濟學家預估。

三大法人上周五集中市場合計買賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）買賣超億元，投信買賣超億元，自營商（自行買賣）買賣超億元，自營商（避險）買賣超億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,486口至3,456口，其中，外資淨空單減少2,616口至26,823口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加102口至5,697口。

選擇權未平倉量部分，12月F1大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,800點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在27,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.3上升至1.35。VIX指數下降1.34至21.05。外資台指期買權淨金額1.33億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏多。

外資 台積電

延伸閱讀

公司董事會對張忠謀提出質疑！台積電財務目標、資本支出、研發人數成果曝光

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家

相關新聞

房市凍死營建股、ETF棄守...但中保科獲利創高？專家：散戶想抄底卻壓錯寶

ETF 熱到爆、營建股冷到出水，房市量能被央行鎖死，市場狂喊建商要倒一片，中保科也被牽連到完蛋？但深入財報後才發現，真正躺著收不動產紅利、每天賺到手軟的不是建商，而是看似最冷門的中保科。 當大家搶買 ETF、砍營建股、嘲笑傳產的時候，它的 EPS 竟然一年比一年更高。這篇文章會讓你徹底懷疑：散戶是不是又一次買錯邊了... 最近你應該感覺得出來，整個市場氣氛完全變了。以前房仲動不動就塞滿你信箱廣告，預售屋像大明星一樣擺架子，開價不講人話；結果現在突然變得低調又好商量，付款方式還能「再談談」。這代表什麼？就是成交量急凍到快看不到呼吸。

11月上市上櫃永續榜！可自由變色的電吉他竟是「這種紙」做的？10大亮點引起關注

ESG討論不只談減碳，從導盲犬公益到舊鞋送非洲，這些真正「有影響力的行動」，成為本次榜單最讓人停下來看的亮點。

台股早盤勁揚百點重登2萬8千點 台積電漲5元開1,465元

台股8日開盤指數上漲53.11點，開盤指數為28,034.00點。台積電（2330）開盤價1,465元，上漲5元。

台股年終行情上攻29K Fed本周公布利率決策…法人推演三劇本

美國聯準會（Fed）本周四（11日）將公布最新利率決策，市場關注是否如預期降息1碼之餘，更聚焦是否端出「新QE（量化寬鬆...

台股明年最高衝34,000點 專家：股優於債、AI進入硬體決戰高峰

2026年將至，全球政經局勢詭譎多變，五大金控首席經濟學家分析明年投資市場展望，多數認為2026年整體仍將呈現「股優於債...

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

台股在28,000點關前震盪後，市場焦點轉向基本面。當中，台積電、鴻海等AI供應鏈11月營收表現，將具關鍵助攻效益。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。