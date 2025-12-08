市場預期Fed可望降息 投顧：台股觀察量能挑戰高點

快訊

中央社／ 台北8日電

美股上週五收高，市場靜待本週美國聯準會（Fed）利率決策會議結果。投顧分析，美國9月核心個人消費支出物價指數（PCE）數據強化降息預期，台股目前位於各均線之上，呈現多頭排列格局，若量能維持在新台幣4500億元以上水準，有望帶動指數挑戰新高。

由於市場樂觀人士預期美國聯準會可能本月降息，美股5日收高，道瓊工業指數終場上漲104.05點或0.22%，收在47954.99點，標準普爾500指數上漲13.28點或0.19%，收6870.40點；那斯達克指數上漲72.99點或0.31%，收23578.13點，費城半導體指數上漲78.867點或1.09%，收在7294.836點。

台股5日盤中狹幅區間整理，尾盤權值股台積電上揚，帶動加權指數終場上漲185.18點，收在27980.89點，成交值新台幣4448.52億元。三大法人合計買超420.33億元，其中，外資及陸資買超368.78億元，連續4個交易日買超；自營商買超56.49億元，投信賣超4.94億元。

產業訊息部分，鴻海公布11月自結合併營收新台幣8442.76億元，月減5.74%、年增25.53%，創歷年同期新高。展望第4季，鴻海指出，人工智慧（AI）機櫃出貨持續放量，資通訊（ICT）產品進入下半年旺季。

光學鏡頭雙雄11月營收出爐，大立光11月營收達53.03億元，月減16%，年減12%，預估12月營運維持與11月相當的動能；玉晶光11月營收年增11.64%，12月需求較去年旺盛，估2025年營收將優於去年。

記憶體市況熱絡，華邦電11月營收86.3億元，月增4.92%，年增38.7%，創下41個月來新高；宜鼎11月營收攀高至15.96億元，月增14.21%，年增1.1倍，刷新單月營收歷史新高。

