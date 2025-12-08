台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

台股在28,000點關前震盪後，市場焦點轉向基本面。當中，台積電（2330）、鴻海（2317）等AI供應鏈11月營收表現，將具關鍵助攻效益。法人圈初步預估，在散熱、組裝、伺服器等族群11月亮麗可期下，將是指數向28,554點歷史新高發起衝鋒的重要催化劑。

據統計，截至目前為止，已有約逾403家上市櫃公司提前公布11月營收。其中，華固、皇龍、南亞科、台特化、聯亞、創見、立萬利、太欣、創意、邁科、宜鼎、竹陞科技、建碁等16家公司年增幅度都逾一倍。

而欣巴巴、華固、玖鼎電力、皇龍、互動、鏵友益、鴻華先進-創、廣錠等八家公司月增超過一倍，此外，月、年雙增的公司約逾141家，占已公布家數比重為34.9%。

觀察創歷史新高的公司，截至目前共27家，包括至上、華固、南亞科、創意、台燿、定穎投控、川湖、宜鼎、藥華藥、AES-KY、胡連、信驊等，主要集中在AI供應鏈、記憶體、營建等族群上。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，以AI火車頭台積電的10月營收創下歷史來看，11月包括散熱、組裝、PCB、伺服器等相關供應鏈的拉貨動能強勁，業績表現可期。

再加上台積電10月營收已逾3,600億元，依財測指引來看，11、12月業績只須在2,900~3,000億元即可達標。