台股明年最高衝34,000點 專家：股優於債、AI進入硬體決戰高峰

2026年將至，全球政經局勢詭譎多變，五大金控首席經濟學家分析明年投資市場展望，多數認為2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局；台股則有望站上3萬點大關，展開新局，專家最樂觀上看34,000點。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，股市方面，AI投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現，富邦投顧預期台股明年呈現「微笑曲線」格局，高點將落在第1季與第4季，目標將挑戰32,000點。

在樂觀情境下，台股有機會衝上34,000點，但須留意第1季可能出現類似今年3、4月般劇烈波動走勢。債券市場因Fed進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，仍具一定吸引力。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，AI發展仍在初期階段，但因已連漲三年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情，但考量明、後兩年企業盈餘仍有雙位數成長，預期美股與台股明年有望再創新高，但不會一路線性上漲。

而長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

台新新光金首席經濟學家李鎮宇指出，美國大而美法案啟動，監管幅度亦將鬆綁，提高美股明年下半年創新高機會，而明年將是AI硬體決戰最高峰，AI不會泡沫化，但有些AI股確實有泡沫化風險，尤其OpenAI首次公開募股（IPO）後，須謹慎一點。整體而言，資產表現股優於債，黃金也將受惠。

永豐金首席經濟學家黃蔭基則以「伯樂識馬、驥馳千里」來形容明年走勢，在AI主旋律下，台股區間落在25,000至33,000點，本益比調高至17倍至23倍，呈現「台股法拉利」，護國神山台積電（2330）目標價則上看1,917元。同時，他點出明年建議擁抱黃金，金價向4,900美元邁進。

合庫金首席經濟學家徐千婷則分析，隨著對等關稅影響底定，近期國際股市多頭氣勢強，預估台股明年指數約在17,300點至29,200點區間；隨著AI相關應用持續擴大，明年將是AI類股的「篩選年」，別留意估值太高、無法創造現金流的公司，但因需求存在，不至於造成AI泡沫化。