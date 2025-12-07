一周盤前股市解析／成衣、製鞋、散裝 吸睛

台股上周五（5日）在美國股市漲跌互見中，開在平盤附近後，呈現平盤上下膠著走勢，接近12時30分時，隨權王台積電（2330）股價進一步攀高，帶動指數尾盤走高，終場指數收漲185點，收在27,980點，成交值仍在5,000億元以下，全周指數上漲354點。

統一投顧協理陳晏平表示，輝達黃仁勳成功遊說美國國會不將GAIN AI法案納入國防法案、川普擬鬆綁車輛油耗標準並打算加速發展機器人產業、就業報告不如預期加深12月降息機率、台股技術線型轉強，眾利多因素有望帶動指數續攻，年底前再戰新高。

但美商務部長暗示台灣投資承諾金額3,000億美元以上，略影響投資人情緒，操作建議拉回分批布局，以業績佳、AI題材族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股盤勢維持強勢族群輪漲的模式，指數目前進入反彈，由於美股也在高檔，預計日後台股將維持反彈格局，類股輪動的模式，操作可多留意有題材的族群，包括基本面好轉的成衣、製鞋、散裝船運、蘋果新機、ABF載板股，有題材加持的機器人概念股。