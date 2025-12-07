一周盤前股市解析／成衣、製鞋、散裝 吸睛

快訊

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（5日）在美國股市漲跌互見中，開在平盤附近後，呈現平盤上下膠著走勢，接近12時30分時，隨權王台積電（2330）股價進一步攀高，帶動指數尾盤走高，終場指數收漲185點，收在27,980點，成交值仍在5,000億元以下，全周指數上漲354點。

統一投顧協理陳晏平表示，輝達黃仁勳成功遊說美國國會不將GAIN AI法案納入國防法案、川普擬鬆綁車輛油耗標準並打算加速發展機器人產業、就業報告不如預期加深12月降息機率、台股技術線型轉強，眾利多因素有望帶動指數續攻，年底前再戰新高。

但美商務部長暗示台灣投資承諾金額3,000億美元以上，略影響投資人情緒，操作建議拉回分批布局，以業績佳、AI題材族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股盤勢維持強勢族群輪漲的模式，指數目前進入反彈，由於美股也在高檔，預計日後台股將維持反彈格局，類股輪動的模式，操作可多留意有題材的族群，包括基本面好轉的成衣、製鞋、散裝船運、蘋果新機、ABF載板股，有題材加持的機器人概念股。

台股年終行情上攻29K Fed本周公布利率決策…法人推演三劇本

美國聯準會（Fed）本周四（11日）將公布最新利率決策，市場關注是否如預期降息1碼之餘，更聚焦是否端出「新QE（量化寬鬆...

台股明年最高衝34,000點 專家：股優於債、AI進入硬體決戰高峰

2026年將至，全球政經局勢詭譎多變，五大金控首席經濟學家分析明年投資市場展望，多數認為2026年整體仍將呈現「股優於債...

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

台股在28,000點關前震盪後，市場焦點轉向基本面。當中，台積電、鴻海等AI供應鏈11月營收表現，將具關鍵助攻效益。法人...

就市論勢／金融類股有潛利

受股市評價過高疑慮，11月以來台股跟著美股拉回修正，隨著美國通膨數據持續降溫，市場對聯準會（Fed）將在明年啟動降息的樂觀預期，加權指數近一周已有止跌回穩態勢。

壽險業橫掃逾4000億、銀行業也急補千億 債市訊號出現？

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市...

