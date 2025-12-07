就市論勢／金融類股有潛利

盤勢分析

受股市評價過高疑慮，11月以來台股跟著美股拉回修正，隨著美國通膨數據持續降溫，市場對聯準會（Fed）將在明年啟動降息的樂觀預期，加權指數近一周已有止跌回穩態勢。

從宏觀數據來看，美國最新公布的消費者物價指數（CPI）和個人消費支出物價指數（PCE）均顯示通膨壓力正在有效且持續緩解；褐皮書（TheBeigeBook）則顯示就業市場轉弱，核心PPI通膨、零售銷售和消費者信心指數也都低於市場預期，使得市場對Fed升息周期終結更有信心。

市場氛圍更推動全球風險性資產，尤其成長股獲得大量資金回流。對於以外銷和科技股為主的台股而言，美方「軟著陸」預期同步提振投資人信心。

投資建議

AI產業儘管受泡沫化雜音干擾，依然維持高速增長，科技巨頭不只持續上修資本支出，也強強聯手、壯大AI產業；此外，主要雲端服務供應商（CSP）也宣布加大投資力度，擴充其雲端部門對美國政府的AI與高效運算基礎設施。整體而言，AI產業依然蓬勃發展，對技術居於領先地位的台廠供應鏈無疑是利多。

傳產金融方面，由於全球製造業採購經理人指數（PMI）仍未有大幅改善跡象，產業庫存調整將持續進行，對於基礎原物料需求速度仍相對緩慢。

近兩周美國通膨數據降溫，強化市場對Fed降息預期，預期降息初期可能對銀行業利差不利，但若能帶來債券資產價值回升，則有利以壽險為主體的金控。

此外，台股在AI浪潮下交易熱絡，成交量放大，有助證券子公司貢獻豐厚的手續費收入，對以證券業務為主的金控業者有利。