壽險業橫掃逾4000億、銀行業也急補千億 債市訊號出現？

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市場之首；累計前十月金融三業淨買債5,420億元，壽險業貢獻近八成、達4,096億元，規模更是去年同期的近四倍，成為今年市場「買債王」。

10月美國再降息一碼，降息方向確立，台美利差縮小也使銀行換匯（swap）收益受壓，銀行資金因而轉向高息債布局，等待2026年後續降息帶來的資本利得。

銀行業逆轉9月砍債，10月迅速補債1,071億元、寫全年次高，顯示資金配置明顯轉向。隨美債殖利率下滑，銀行10月底債券未實現損失降至441億元，寫逾三年半新低，舊債評價壓力顯著減輕。

壽險業10月續補債997億元，連四月加碼，反映第二季台幣狂升引發的解約潮與流動性壓力已明顯緩解後，新錢重回長天期債券以鎖定穩定收益，加上降息循環啟動，也帶動部分業者提前卡位。

壽險業者指出，降息有助長天期債券評價損失縮小，並提升金控明年的配息能力。

10月底美國十年期、30年期公債殖利率及穆迪A級公司債分別降至4.08%、4.65%與5.52%。法人估算，若年底殖利率落在低於去年底4.57%、4.78%與5.73%的區間，評價損失可望進一步收斂，為2026年金融業配息行情鋪路。

券商部分，10月則結束連五月加碼，小幅砍債37億元，主因減碼國內債47億元，抵銷海外債近10億元的增持，整體仍偏好海外債息收。

累計前十月，壽險業補債達4,096億元、為去年全年的近四倍，預料將稱霸全年買債王；銀行累計加碼912億元、券商加碼412億元，三業合計淨買債5,420億元，資金重返債市的趨勢更加明確。

回顧今年上半年，受川普關稅政策與美元重貶影響，市場一度大幅減碼債券。但自7月降息預期升溫後，金融三業買氣迅速翻多，7至10月四個月累計買債8,617億元。法人認為，債市多頭基調已成形，年底前趨勢不易逆轉。