台股10月攀峰：銀行大賺、壽險賣股大補 年底還會飆？

10月台股攀峰，金融業成大贏家。據金管會統計，銀行業未實現利益衝上5,150億元刷新高，壽險業反大砍1,051億元寫16個月最大減碼，券商續買338億元。金融三業合計淨減碼679億元，呈現典型年底結帳節奏。

10月美國連二降息推動全球股市強彈，台股單月大漲9.34%，金融業帳上獲利明顯回升。

銀行業未實現利益首度突破5,000億元，達5,150億元，連六個月增加並創史上新高。金融圈指出，在上半年台幣升值壓力下，金融資產評價一度受損，如今利得大增，有助修復淨值並減輕配息壓力。

三大業別中，銀行操作最為溫和。10月小幅加碼34億元，終結連三月調節。銀行主管說，年底前通常以穩定淨值為優先，操作偏技術性調整，不會大幅擴張曝險，仍以換股或略降部位為主。

壽險業則延續賣超動能，10月減碼達1,051億元，寫16個月最大賣股。法人指出，壽險年底前需兼顧明年IFRS17上路、三成獲利提入外匯準備等監理要求，使業者傾向趁台股創高實現資本利得，以強化年度盈餘與資本品質。

相較之下，券商持續偏多，10月加碼338億元、連四月買超，成為推動台股的重要買盤來源。累計前十月，銀行加碼418億元、券商加碼540億元；壽險則累計減碼2,077億元，使金融三業前十月合計對台股淨減碼1,119億元。

金管會公布2025年10月底金融三業國內外股票投資餘額4兆942億元（市價列帳），月增5%遠低於同月台股上漲9.3%，顯示仍維持「漲高減碼」的保守節奏。

在海外市場布局方面，壽險呈現明顯轉向。10月持有國外股票市值增加至6,010億元，月增2.9%，高於美國S&P500同期漲幅，推算單月加碼美股約37.5億元，形成「賣台股、買美股」的配置策略。

儘管如此，壽險10月對國內外股市仍合計減碼1,014億元，前十月累計減碼達2,504億元，反映壽險仍以降低整體曝險為主軸。

展望年底，市場因12月美國是否續降息而再度震盪，金融圈預期三大業別操作將更趨謹慎。銀行將以控制風險、維持未實現獲利為第一要務；壽險則持續強調獲利落袋，降低隔年資本負擔；券商操作則可能因成交量回落而收斂。

法人普遍認為，金融業年底將以換股、汰弱留強方式調整部位，為2026年的資本市場布局預作準備。