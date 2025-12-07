快訊

小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍 賈永婕還原真相

民眾快戴口罩！三峽化學工廠驚傳火警...疑化學品燃燒溢散

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

北美、中國市場帶動 研華11月營收年增9.54%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、中國大陸、台灣及韓國市場表現突出，帶動11月營收來到59.20億元，年增9.54%，但月減1.6%。展望後市，研華目前對2026年至中旬展望樂觀看待，預計營收將有雙位數增長，且該預測是基於有機成長，若有併購案發生，業績將有機會再向上。

累計研華今年前11個月合併營收達648.97億元，年增19.27%。

研華今年11月營收以區域別角度，北美、大陸、台灣及韓國市場表現突出，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為25%、28%、17%及15%；然歐洲、日本及新興市場則為個位數年減。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 持續強勁，年增26%；物聯網自動化事業群 (IAutomation)表現持平；智能服務事業群 (iService)則較去年同期表現下滑；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增10%，其中嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 及應用電腦事業群 (ACG) 分別成長11%及8%。

累計研華今年前十一月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場成長動能強勁，分別年增23%、18%、14%、25%及28%；日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則較去年同期小幅衰退。

研華指出，各事業群整體表現良好，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別成長33%、13%及44%。嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增11%和9%。

針對今年第4季展望，研華預估營收為5.5~5.7億美元，換算新台幣約167.2~173.28億元，低於上季，但優於去年同期。毛利率38%~40%，營益率15%~17%。

展望2026年，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，從三大市場來看，大陸區有幾個項目帶動，預期明年該市場將有雙位數增長，美國雙位數成長可期，對於歐洲市場也樂觀看待。

新興市場 研華

延伸閱讀

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

另類耶誕傳統 北美防空司令部追蹤耶誕老人70年

相關新聞

年底作帳行情AI續帶動 台股仍有機會上攻創高點

上周台股繼續反彈，逼近28000點，但交易量萎縮，市場觀望氣氛升高，總結單周加權指數上漲354點，漲幅1.28%，收在2...

川普加速推動效應！機器人狂熱 上銀、新漢等全面啟動

傳言美國總統川普擬於明年以行政命令加速推動機器人產業，政策還未落地，已重新點燃全市場對機器人題材熱情，熱潮迅速外溢至亞洲...

上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪EPS前三名

2025年進入倒數，內外資法人最新評估今年上市櫃公司全年獲利有望達4.4兆元，可發放現金股利達2.6兆元，兩者均有機會創...

正文、台揚、常珵法說聚光

網通廠正文、台揚、常珵將於11日召開法說會，法人關注2026年產業景氣、記憶體漲價影響及未來營運成長重點，並聚焦正文經營...

台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤...

績優中小型股 打聚光燈

台股昨（5）日在等待聯準會宣布降息前夕，部分資金回到基本面強勁中小型股。法人分析，在已公布11月營收中，創下新高的尖點、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。