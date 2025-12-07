年底作帳行情AI續帶動 台股仍有機會上攻創高點

上周台股繼續反彈，逼近28000點，但交易量萎縮，市場觀望氣氛升高，總結單周加權指數上漲354點，漲幅1.28%，收在27980點，五日均量降到4558億。法人表示，年底集團作帳行情，加上AI仍有表現空間，台股仍有上攻創高點的可能。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第三季財報優於預期，科技產業表現更為表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會降息機率急升，有利於資金面推升。

永豐金證券指出，還有四個指標可以注意，其中受FOMC態度牽動，是否降息的預期有許多變化，引發市場起伏，惟預期降息循環會繼續，有利市場資金環境。其次，無論是美股還是台股，近兩周的反彈已經回到前波高檔，前波套牢籌碼勢必有解套賣壓，不妨觀望多空交戰，不用急著出手。產業上TPU打破輝達獨大，市場看到GOOGLE優異的表現，不但是模型強，更勝在其自研的TPU也有優異效能，現在還要外賣。雖然ASIC功能狹隘，但有便宜、特定方向高效的特性，也說明AI產業尚未定型，仍有廣闊可能。

最後，永豐金證券表示，AI發展是長線趨勢，所以主流股幾乎是一成不變，縱使短線有波動，最後仍是大勢所趨，主軸仍是布局AI。指數區間看27000點至28500點。

廖炳焜分析，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局亦能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年亦有高點可期。