快訊

小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍 賈永婕還原真相

民眾快戴口罩！三峽化學工廠驚傳火警...疑化學品燃燒溢散

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

聽新聞
0:00 / 0:00

年底作帳行情AI續帶動 台股仍有機會上攻創高點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
法人認為，年底作帳行情啟動， 加上AI續帶動下，台股仍有機會上攻再創高點。圖／本報資料照片
法人認為，年底作帳行情啟動， 加上AI續帶動下，台股仍有機會上攻再創高點。圖／本報資料照片

上周台股繼續反彈，逼近28000點，但交易量萎縮，市場觀望氣氛升高，總結單周加權指數上漲354點，漲幅1.28%，收在27980點，五日均量降到4558億。法人表示，年底集團作帳行情，加上AI仍有表現空間，台股仍有上攻創高點的可能。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第三季財報優於預期，科技產業表現更為表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會降息機率急升，有利於資金面推升。

永豐金證券指出，還有四個指標可以注意，其中受FOMC態度牽動，是否降息的預期有許多變化，引發市場起伏，惟預期降息循環會繼續，有利市場資金環境。其次，無論是美股還是台股，近兩周的反彈已經回到前波高檔，前波套牢籌碼勢必有解套賣壓，不妨觀望多空交戰，不用急著出手。產業上TPU打破輝達獨大，市場看到GOOGLE優異的表現，不但是模型強，更勝在其自研的TPU也有優異效能，現在還要外賣。雖然ASIC功能狹隘，但有便宜、特定方向高效的特性，也說明AI產業尚未定型，仍有廣闊可能。

最後，永豐金證券表示，AI發展是長線趨勢，所以主流股幾乎是一成不變，縱使短線有波動，最後仍是大勢所趨，主軸仍是布局AI。指數區間看27000點至28500點。

廖炳焜分析，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局亦能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年亦有高點可期。

台股 科技股 AI

延伸閱讀

降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

美國9月PCE年增2.8% 低於預期Fed本周降息亮綠燈

彭博調查 學者：聯準會明年可能再降息兩次

年底「做夢行情」啟動？法人點名四大族群：AI供應鏈、世足概念股入列

相關新聞

年底作帳行情AI續帶動 台股仍有機會上攻創高點

上周台股繼續反彈，逼近28000點，但交易量萎縮，市場觀望氣氛升高，總結單周加權指數上漲354點，漲幅1.28%，收在2...

川普加速推動效應！機器人狂熱 上銀、新漢等全面啟動

傳言美國總統川普擬於明年以行政命令加速推動機器人產業，政策還未落地，已重新點燃全市場對機器人題材熱情，熱潮迅速外溢至亞洲...

上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪EPS前三名

2025年進入倒數，內外資法人最新評估今年上市櫃公司全年獲利有望達4.4兆元，可發放現金股利達2.6兆元，兩者均有機會創...

正文、台揚、常珵法說聚光

網通廠正文、台揚、常珵將於11日召開法說會，法人關注2026年產業景氣、記憶體漲價影響及未來營運成長重點，並聚焦正文經營...

台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤...

績優中小型股 打聚光燈

台股昨（5）日在等待聯準會宣布降息前夕，部分資金回到基本面強勁中小型股。法人分析，在已公布11月營收中，創下新高的尖點、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。