南電11月營收符合預期 法人估第4季 EPS 為1.3元
南電（8046）11月營收35.3億元，月減4.6%、年增37.1%，符合市場預期；法人機構指出，依南電10月、11月營收數據，且12月多為客戶庫存盤點月，月增幅度應屬有限下，預估第4季營收與第3季持平，毛利率12.5%，稅後純益8.4億元，季增16.3%、年增3.7倍，每股獲利（EPS）1.3元。
而全年營收預估為399.5億元，年增23.7%，毛利率9%，稅後純益15.8億元，年增23倍，EPS為2.45元。
分析師指出，展望南電2026年營運，仍持續給予正向看法，主要是南電可同時受惠BT 漲價與毛利率持續好轉、ABF中低階漲價與高階稼動率持續拉升等題材，且財務數據優化取決於上游原物料緊缺與終端客戶拉貨積極程度，預估2026年營收為514.4 億元，年增28.7%，毛利率17.7%，稅後純益61.3億元，年增2.8倍，EPS進一步成長為9.5元。
