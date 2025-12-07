快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

南電11月營收符合預期 法人估第4季 EPS 為1.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）11月營收35.3億元，月減4.6%、年增37.1%，符合市場預期；法人機構指出，依南電10月、11月營收數據，且12月多為客戶庫存盤點月，月增幅度應屬有限下，預估第4季營收與第3季持平，毛利率12.5%，稅後純益8.4億元，季增16.3%、年增3.7倍，每股獲利（EPS）1.3元。

而全年營收預估為399.5億元，年增23.7%，毛利率9%，稅後純益15.8億元，年增23倍，EPS為2.45元。

分析師指出，展望南電2026年營運，仍持續給予正向看法，主要是南電可同時受惠BT 漲價與毛利率持續好轉、ABF中低階漲價與高階稼動率持續拉升等題材，且財務數據優化取決於上游原物料緊缺與終端客戶拉貨積極程度，預估2026年營收為514.4 億元，年增28.7%，毛利率17.7%，稅後純益61.3億元，年增2.8倍，EPS進一步成長為9.5元。

營收 毛利率

延伸閱讀

上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪EPS前三名

台積、川湖配息受期待

中美貿易形勢緩和 大陸11月外銷有望轉正

台燿11月營收月增6% 南電減4.6%

相關新聞

川普加速推動效應！機器人狂熱 上銀、新漢等全面啟動

傳言美國總統川普擬於明年以行政命令加速推動機器人產業，政策還未落地，已重新點燃全市場對機器人題材熱情，熱潮迅速外溢至亞洲...

上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪EPS前三名

2025年進入倒數，內外資法人最新評估今年上市櫃公司全年獲利有望達4.4兆元，可發放現金股利達2.6兆元，兩者均有機會創...

正文、台揚、常珵法說聚光

網通廠正文、台揚、常珵將於11日召開法說會，法人關注2026年產業景氣、記憶體漲價影響及未來營運成長重點，並聚焦正文經營...

川普化身耶誕老人？機器人股全面啟動、大摩喊逾3千億美元商機

美國總統川普擬在明年以行政命令加速推動機器人產業，彷彿化身「地表最強耶誕老人」，提前點火全市場機器人題材，不僅引爆美國相...

年底「做夢行情」啟動？法人點名四大族群：AI供應鏈、世足概念股入列

市場靜待美國聯準會是否降息，美股四大指數漲跌互見，5日台股震盪收紅。受到市場氛圍保持觀望，盤中一度翻黑，不過在電腦及周邊...

台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。