正文、台揚、常珵法說聚光

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠正文（4906）、台揚（2314）、常珵（8097）將於11日召開法說會，法人關注2026年產業景氣、記憶體漲價影響及未來營運成長重點，並聚焦正文經營電信直供成效、台揚衛星客戶發射衛星後的出貨表現、常珵布局固態氫能源進度。

正文第3季合併財務報表，受惠毛利率回溫，匯損回沖帶動，單季每股純益0.36元，較上季轉虧為盈；累計前三季稅後淨損2億元，每股虧損 0.45元。

正文日前指出，毛利率成長主要受惠於商業模式轉型直供，及高毛利產品出貨，營收衰退主因公司正值轉型陣痛期。法人關注，正文電信直供模式帶來營運效益及轉虧為盈時間點。

台揚因淨值低於5元，被打入全額交割，積極引進策略合作資金，調整財務結構，強打衛星及O-RAN產品，近期台揚大客戶Viasat已經順利發射衛星，外界也關注，台揚引進資金對象、衛星產品大量出貨時間點，以及O-RAN產品發酵。

常珵主要產品包含VDSL、GPON、機上盒、LTE路由器、無線路由器等；去年底切入固態氫能源，取得台科大技術授權，以固態氫設備「儲氫堆」搭配灰氫、氫燃料電池。

常珵前三季每股淨損0.86元。法人關注，常珵已擴大電信客戶至六個，放量出貨時間點，加上常珵切入新產品氫能源，量產及貢獻營收時間點也是關注焦點。

