川普加速推動效應！機器人狂熱 上銀、新漢等全面啟動

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
傳言美國總統川普擬於明年以行政命令加速推動機器人產業，政策還未落地，已重新點燃全市場對機器人題材熱情，熱潮迅速外溢至亞洲市場，台灣精銳（4583）、上銀、新漢等台廠機器人概念股全面啟動，成為盤面最閃亮題材之一。

摩根士丹利證券（大摩）預期，隨著 AI 模型進步、零組件成本下降、大規模製造以及更好設計，人形機器人半導體2045年時整體潛在市場（TAM）將達到3,050億美元，而實體人工智慧（Physical AI）技術對科技產業而言，創新的半導體與硬體元件將成為發展人型機器人與高階自動化系統的核心基礎。

永豐投顧預估，自動化機器人演進將分三階段，第一是智慧強化期：導入導航與動作控制技術（SLAM），催生協作機器人與自主移動機器人，功能更智能化。

第二，進階智慧期：結合多模態 AI 與強化學習，感知與決策能力大幅提升，可應對複雜任務。第三，通用智慧期：具備通用 AI，擁有高度自主性與跨場景適應能力，全面型人型機器人將成產業新標竿。

在國內外都瘋機器人概念股下，台廠上下游紛紛進入法人研究名單。其中，精密零組件與傳動等機器人上游供應鏈，包含諧波減速器概念股上銀、盟英、台灣精銳、利茗、鈞興-KY、宇隆，減速器是機器人關節的核心零件，技術門檻高，屬於機器人精密傳動的關鍵；伺服馬達的東元、台達電、和椿、士林電機、盟立；驅動器的全球傳動、大銀微、直得、東佑達、亞德客-KY等。

硬體與軟體演算法的中游供應鏈，包括工業電腦與邊緣運算平台的研華、新漢、創博、凌華、友通、艾訊、威強電、樺漢、鴻海；AI 晶片與感測模組，包括先進晶片製造的台積電IC設計的聯發科、瑞昱，PCB與封裝的欣興、景碩、日月光等，其中台積電在先進製程上居全球領先；感測模組的立普思、奇景光電、致伸、凌陽、亞光、原相，提供影像、光學、運動感測，讓機器人具備「眼睛與耳朵」。

