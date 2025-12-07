上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪 EPS 前三名

2025年進入倒數，內外資法人最新評估今年上市櫃公司全年獲利有望達4.4兆元，可發放現金股利達2.6兆元，兩者均有機會創下歷史新高。其中，每股稅後純益（EPS）有機會賺逾10元公司將達162家，為近歷年新高，EPS前三名將由緯穎（6669）、大立光（3008）、信驊（5274）奪得。

台積電10月營收寫下歷史新高，11月業績公布在即。法人圈預期，台積電10月營收創高，意味組裝、伺服器、散熱等中下游供應鏈的11月營收可期，加上各公司在第3季法說會全數給出後市正向展望，大型法人機構開始上修第4季與全年獲利展望。

上市櫃公司第3季獲利合力交出1.28兆元歷史新高成績，法人預估，第4季單季營收有望維持12兆元水準，台灣50成分股預估第4季獲利約為8,149億元，整體上市櫃公司約在1.2兆元，看好全年獲利將達4.4兆元歷史新高，超越2021年的4.31兆元。

也因全年獲利將創新高，法人圈看好各公司將大方發放現金股利，以歷年發放水準60%估算，2025年的現金股利有望達2.65兆元，超越2021年的2.33兆元，再寫台股新紀錄。

根據法人估算，在1,935家上市櫃公司中，全年EPS有望為正數的公司約1,350家，占比約69.7%，在這些獲利公司中，預估緯穎今年EPS（各法人近月預估的平均數），將達265.1元，高居上市櫃公司之冠，大立光的157.3元居次，信驊97.1元、川湖93.5元排名三、四，祥碩70.4元、嘉澤68.3元、鴻勁67.3元、世芯-KY67.1元、聯發科66.1元、台積電63.5元緊追在後。

其他超過40元的還有奇鋐、穎崴、漢唐、貿聯-KY、旭隼、智邦、台光電、亞德客-KY等公司，在30~40元之間的有弘塑、印能科技、鈊象、譜瑞-KY、健策、保瑞、旺矽、玉晶光、群聯、富世達、長榮、和泰車等，總計EPS將賺逾一個股本的公司有望達162家，家數為歷年新高。

