川普化身耶誕老人？機器人股全面啟動、大摩喊逾3千億美元商機

美國總統川普擬在明年以行政命令加速推動機器人產業，彷彿化身「地表最強耶誕老人」，提前點火全市場機器人題材，不僅引爆美國相關概念股強勢飆升，熱潮也迅速外溢亞洲市場，台廠機器人概念股也全面啟動，成為盤面最亮的題材之一。

隨著多模態AI模型導入，機器人產業正加速邁向新世代。接下來，機器人發展可大致分三階段：首先，智慧強化期（2010-2025年）：導入導航與動作控制技術（SLAM），催生協作機器人（Cobot）與自主移動機器人（AMR），功能更智能化。

第二，進階智慧期（2025-2030年）：結合多模態 AI 與強化學習，感知與決策能力大幅提升，可應對複雜任務。第三，通用智慧期（2030年後）：具備通用 AI（AGI），擁有高度自主性與跨場景適應能力，全面型人型機器人將成產業新標竿。

趨勢上，摩根士丹利（大摩）證券預期，至2045年，隨著 AI 模型的進步、零組件成本下降、大規模製造以及更好設計，人形機器人半導體的整體潛在市場（TAM）將達到3,050億美元，而實體人工智慧（Physical AI）技術對科技產業而言，創新的半導體與硬體元件將成為發展人型機器人與高階自動化系統的核心基礎。

台廠中，機器人上游供應鏈（精密零組件與傳動）包括：諧波減速器的上銀（2049）、盟英、台灣精銳、利茗、鈞興-KY（4571）、宇隆（2233）；伺服馬達的東元（1504）、台達電（2308）、和椿（6215）、士林電機（1503）、盟立（2464）；驅動器的全球傳動（4540）、大銀微（4576）、直得（1597）、東佑達、亞德客-KY（1590）等。

中游供應鏈（硬體與軟體演算法）則包括：工業電腦與邊緣運算平台的研華（2395）、新漢（8234）、創博、凌華（6166）、友通（2397）、艾訊（3088）、威強電（3022）、樺漢（6414）、鴻海（2317）；AI 晶片與感測模組，包括先進晶片製造的台積電（2330）、IC設計的聯發科（2454）、瑞昱（2379）、PCB與IC封裝的欣興（3037）、景碩（3189）、日月光（3711）等；感測模組的立普思、奇景光電、致伸（4915）、凌陽（2401）、亞光（3019）、原相（3227）。