安碁資訊11月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 為9.6元
安碁資訊（6690）11月營收月增19.8%、年增11.7%，表現符合市場預期；法人機構表示，預估12月營收持續向上，法人機構表示，第4季營收動能向上，預估營收6.7億元，季增7.3%、年增11.3%中，看好全年每股獲利（EPS）有望來到9.6元。
分析師表示，安碁資訊為國內資安委外監控領導廠商，隨著資安市場需求增長，且安碁資訊具有競爭優勢，2025、2026年營運動能有望續揚。預估今年營收24.1億元，年增12.3%，且因金管會推出資安行動方案2.0，帶動紅隊演練專案需求，有利於提升獲利表現，預估營業利益年增18.1%，若業外、稅率變動有限，預估稅後純益2.8億元，年增28.2%，EPS為9.6元。
2026年方面，受惠於資安市場需求穩定增長，且政府政策推動後具有延續性，預估營收27.2億元，年增13.1%，毛利率維持高檔表現，營業利益年增19.8%，稅後純益3.3億元，年增17.2%，EPS進一步成長為11.3元。
