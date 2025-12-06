亞馬遜推 Trainium3 UltraServers 法人看好緯穎、鴻海等供應鏈受惠

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）正式推出Trainium3 UltraServers，有望較上一代帶來高出4.4倍運算效能，同時預告Trainium4正積極開發中，市場看好緯穎（6669）、鴻海（2317）等供應鏈營運將受惠。

大型法人機構表示，AWS正式推出Trainium3 UltraServers，同時預告Trainium4正在積極開發，其中，Trainium3 UltraServers將最多144顆Trainium3整合在單一系統中，提供高達362 FP8 PFLOPs的AI算力，較上一代Trainium2 UltraServers帶來高出4.4倍運算效能，能以更快速度訓練模型，同時支援更多推理需求。

其展示在使用OpenAI開放模型gpt-oss所測試下，Trainium3 UltraServers能在每顆晶片上達到3倍吞吐量，同時推理反應時間較Trainium2 UltraServers快上約4倍。

此外，Trainium3的能源效率大幅提升，與上一代相比節省約40%能耗；目前已有多家客戶使用Trainium3和Trainium3 UltraServers，如專攻生成式AI影片的Decart使用Trainium3進行即時影片生成的推論速度提升約4倍，而成本僅為原先使用GPU加速運算的一半。而Anthropic 、Karakuri、Ricoh等客戶也透過Trainium晶片運算能力成功降低約50%的訓練與推論成本。

分析師認為，AWS預告正在開發下一代Trainium4晶片，預期效能將再提升6倍、記憶體頻寬提高4倍、記憶體容量可擴增2倍，且此晶片將支援輝達NVLink Fusion高速互連技術中，看好緯穎、廣達（2382）、鴻海、英業達（2356）、神達（3706）等供應鏈營運將受惠。

晶片 AI

