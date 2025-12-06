證交所推12月限定打卡點 創新板吉祥物tibit躍台北101

台灣證券交易所力推創新板（tib），希望打造台灣成為亞洲那斯達克（NASDAQ），吉祥物tibit獨角獸最近躍上台北101大樓6樓天台，立刻引發熱議，成為民眾打卡新熱點。

最近經過台北信義計畫區，洋溢著熱鬧的耶誕燈飾與跨年氣氛，許多民眾注意到，台北101大樓松智路側的天台上，橫臥著1隻獨角獸裝置藝術，民眾搶著合影、打卡，原來這是證交所的巧思。

證交所表示，tibit獨角獸是創新板的創新代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意台灣創新具備從本地出發、走向國際的加速度。此次以大型裝置形式現身台北101，結合信義區高流量人潮，希望讓創新板的核心理念具象化，成為城市中最醒目的創新符號，向全民傳遞創新精神就在你我身邊的訊息。

金管會正積極推動亞洲資產管理中心計畫，其中希望打造台灣成為亞洲那斯達克，證交所旗下的創新板扮要角，助力孕育、吸引更多具國際成長潛力的創新企業在台灣。11月證交所推出吉祥物tibit獨角獸，希望以易於理解的創新形象，將創新板複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離。

證交所表示，此次tibit獨角獸在台北101的戶外大型裝置，是12月限定的城市新地標，展出期從12月4日至28日。

證交所表示，12月是台北信義區最熱鬧、人潮最多的月份，充滿聖誕與跨年的歡慶氣息。為了讓民眾更有參與感，證交所也於期間推出拍照打卡抽好禮的活動，期盼透過互動方式，讓更多人親近創新板。