證交所推12月限定打卡點 創新板吉祥物tibit躍台北101

中央社／ 台北6日電
證交所力推創新板，希望打造台灣成為亞洲那斯達克，吉祥物tibit獨角獸最近躍上台北101大樓6樓天台，立刻成為民眾打卡新熱點。圖為晚間燈光下的tibit。中央社
台灣證券交易所力推創新板（tib），希望打造台灣成為亞洲那斯達克（NASDAQ），吉祥物tibit獨角獸最近躍上台北101大樓6樓天台，立刻引發熱議，成為民眾打卡新熱點。

最近經過台北信義計畫區，洋溢著熱鬧的耶誕燈飾與跨年氣氛，許多民眾注意到，台北101大樓松智路側的天台上，橫臥著1隻獨角獸裝置藝術，民眾搶著合影、打卡，原來這是證交所的巧思。

證交所表示，tibit獨角獸是創新板的創新代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意台灣創新具備從本地出發、走向國際的加速度。此次以大型裝置形式現身台北101，結合信義區高流量人潮，希望讓創新板的核心理念具象化，成為城市中最醒目的創新符號，向全民傳遞創新精神就在你我身邊的訊息。

金管會正積極推動亞洲資產管理中心計畫，其中希望打造台灣成為亞洲那斯達克，證交所旗下的創新板扮要角，助力孕育、吸引更多具國際成長潛力的創新企業在台灣。11月證交所推出吉祥物tibit獨角獸，希望以易於理解的創新形象，將創新板複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離。

證交所表示，此次tibit獨角獸在台北101的戶外大型裝置，是12月限定的城市新地標，展出期從12月4日至28日。

證交所表示，12月是台北信義區最熱鬧、人潮最多的月份，充滿聖誕與跨年的歡慶氣息。為了讓民眾更有參與感，證交所也於期間推出拍照打卡抽好禮的活動，期盼透過互動方式，讓更多人親近創新板。

台北101 證交所 創新板

相關新聞

年底「做夢行情」啟動？法人點名四大族群：AI供應鏈、世足概念股入列

市場靜待美國聯準會是否降息，美股四大指數漲跌互見，5日台股震盪收紅。受到市場氛圍保持觀望，盤中一度翻黑，不過在電腦及周邊...

5大投顧展望2026年台股 看好高點3萬點是低標

台股今年動盪曲折，4月遭遇美國對等關稅衝擊一度暴跌，但在國安基金進場後迅速反彈，不但收復失土，並頻創新高。展望2026年...

台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤...

上市公司本周市值突破90兆門檻至91.9兆元 漲最兇竟是塑膠類股

臺灣證券交易所統計，12月5日發行量加權股價指數收盤為27,980.89點，較上周(11月28日)的27,626.48點...

川普化身耶誕老人？機器人股全面啟動、大摩喊逾3千億美元商機

美國總統川普擬在明年以行政命令加速推動機器人產業，彷彿化身「地表最強耶誕老人」，提前點火全市場機器人題材，不僅引爆美國相...

績優中小型股 打聚光燈

台股昨（5）日在等待聯準會宣布降息前夕，部分資金回到基本面強勁中小型股。法人分析，在已公布11月營收中，創下新高的尖點、...

