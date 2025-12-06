5大投顧展望2026年台股 看好高點3萬點是低標

台股今年動盪曲折，4月遭遇美國對等關稅衝擊一度暴跌，但在國安基金進場後迅速反彈，不但收復失土，並頻創新高。展望2026年台股，包括富邦、華南、群益、統一、第一金等5大投顧董事長或總經理一致看好，明年高點會比今年高，3萬點是低標。

震盪起伏的2025年邁入尾聲，各大券商機構最近密集舉辦投資展望會，對於2026年台股普遍保持樂觀看法。富邦投顧董事長陳奕光認為，明年台股是泡沫與理性的拉鋸，他看好籌碼面，台灣明年超額儲蓄有望首次突破新台幣5兆元大關，為支撐台股的主要動能；加上美國聯準會今年9月再次啟動降息，明年繼續處在降息循環中，將為全球資本市場增添額外動能。

陳奕光預測明年台股走勢可能呈現「微笑曲線」，第1、4季為高點，高點上看32000點，樂觀情境下，有機會挑戰34000點。

華南投顧董事長呂仁傑同樣認為明年台股可能呈現「雙峰走勢」，高點落在第1季和第4季，以32000點為目標。

呂仁傑分析，現在大家擔心AI泡沫，但「行情走在半信半疑間」，「啤酒有泡沫的時候最好喝」。他引述過去經驗，泡沫出來不是馬上就破滅，從泡沫出來到破裂，通常要經過2至3年時間。

統一投顧總經理廖婉婷持相同看法，她認為有泡沫是一回事，泡沫破滅又是另外一回事，泡沫破滅通常出現在降息尾聲，準備要開始升息的反轉時刻；現在美國才剛開始降息，市場普遍預期明年會持續降息，她預估明年泡沫不會破。

廖婉婷看好明年台股主軸依舊是AI，不過範圍會擴散。今年是以半導體、AI伺服器及周邊等AI主幹的相關投資為主，接下來各種新型態的AI應用和裝置會出來，像是Edge（邊緣）端的智慧眼鏡等；此外，新的AI模型影片編輯功能超強，配套的儲存裝置等需求會跟著增加，相關個股有機會受惠。看好明年台股高點上看34988點。

群益投顧總經理范振鴻指出，台積電、鴻海、台達電、聯發科和廣達等台股市值前5大科技公司，合計包辦台股指數權重高達52.8%，已經過半，護國神山擴展成為「台灣AI中央山脈」，將引領台股明年續創新高。樂觀情況下，預估台股指數2026年底前的高點可望挑戰34000點。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，AI軍備競賽，台灣是最大受惠者，他看好AI仍是明年台股主軸，尤其台積電明年每股獲利上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高，推估明年台股過3萬點滿合理，指數有望挑戰31000點；如果經濟情勢更樂觀，有望挑戰33000點。

除AI電子股，黃詣庭指出，統計截至12月5日，台股加權指數今年以來漲幅高達21.47%，以中小型企業為主的櫃買指數同期漲幅僅3.04%，他看好低基期的傳產股、中小型股明年有望跑出補漲行情。