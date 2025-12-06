績優中小型股 打聚光燈

台股昨（5）日在等待聯準會宣布降息前夕，部分資金回到基本面強勁中小型股。法人分析，在已公布11月營收中，創下新高的尖點（8021）、至上、南亞科、台燿、胡連等，股價都有表現。下周有更多上市櫃公司公布營收，預料11月營收表現佳的中小型股，有望躍盤面要角。

法人分析，大型權值股營收表現動見觀瞻，攸關指數表現；相較於大型股，中小型股具有股本小、股價亦拉抬優勢，若再搭配股價基期低、營收表現亮眼，更容易受資金追捧，往往成為盤面焦點。

選股策略上，法人建議，下周市場持續聚焦投信、集團作帳行情，族群部分，包括矽光子、CPO、水冷散熱、PCB／CCL與NAND記憶體等，若搭配11月營收亮眼，將為題材進一步加分。

另外，因處於財報空窗期，明年有機會轉虧為盈的轉機股、跌深股、低基期股，也可能獲得資金青睞。

下周美股還有博通（Broadcom）公布最新財報，由於博通為客製化晶片（ASIC）設計大廠，近來大型雲端服務供應商（ CSP）積極投入ASIC開發，博通是這些CSP的重要合作夥伴，其對新季度的展望，也將牽動台股AI相關零組件業者的股價敏感神經。